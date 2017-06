Rafa García: "Desde que estamos en la Generalitat valenciana, la organización del PSPV está muerta"

Vergüenza. Este es el sentimiento que invadió a Rafa García al enterarse de lo que estaba sucediendo el 1 de octubre en el Comité Federal del PSOE. Han sido meses duros, pero ahora sus sensaciones son totalmente diferentes: "una ola de ilusión".

El alcalde de Burjassot ha dado un paso adelante y se presenta a las primarias de los socialistas valencianos (16 de julio) frente al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, que apoyó a Susana Díaz y que ha sufrido todo un mazazo en su federación durante este proceso.

A García no le gusta hablar de revancha ni deslealtad, pero los socialistas valencianos se enfrentan a unas duras y apasionantes primarias que podrían acabar con la 'baronía' de Puig. El alcalde está en sintonía con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, nuevo hombre fuerte en Ferraz y también valenciano. Su análisis: la organización está "muerta" y con una bicefalia se podría reforzar al Consell. La batalla del PSOE continúa. Y García, que tiene como grandes referentes a Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, llama con fuerza a la puerta.

¿Por qué se presenta?

He visto la corriente de ilusión a lo largo de este tiempo que ha significado que el PSOE haya salido revitalizado y fortalecido. Soy consciente de que eso tiene que continuar en la Comunidad Valenciana. Es absolutamente necesario porque se gobierna en el Consell en una situación muy complicada, tenemos los peores resultados de la historia, hemos tenido que hacer un pacto de gobierno y destinar los máximos esfuerzos a la gestión del Consell, y ha quedado abandonada la organización política. Cualquiera que quiera ganar las elecciones tiene que contar con la organización. El partido tiene que estar en las mejores condiciones para afrontar un proceso electoral.

¿Y por qué no debe seguir Ximo Puig?

Tiene que volcar los esfuerzos en la institución y la organización no ha funcionado. Ni siquiera se ha aprobado en un Comité Nacional la gestión del ejercicio pasado, varias comarcas están funcionando con gestoras. El pulso fundamental para cualquier organización es su militancia.

¿Descabalgar como secretario general del PSPV al presidente de la Generalitat no es debilitar al partido?

Esto se hace precisamente para fortalecer. Si los socialistas nos creemos de verdad las primarias, tenemos que afrontarlas. Una cosa es la institución y otra la organización política. Me presento para reforzar la labor del Consell.

¿Podemos interpretar su paso adelante como una revancha de Sánchez contra Puig?

En ningún caso. Opto por un modelo más participativo, en el que las cosas vayan de abajo a arriba, el tipo de modelo que ha planteado el equipo de Pedro Sánchez. Esto no son proyectos personales, son modelos de partido, en eso estoy muy de acuerdo y es necesario conectar con la ciudadanía. El PSOE lleva años sin hacerlo. Se ha abierto un proceso de ilusión importante y hay que continuar en esa línea, la militancia se ha ilusionado y movilizado.

¿En qué momento decidió presentarse?

Algo antes del congreso federal, pero esperé a que pasara porque el protagonismo lo tenía que tener ese congreso. Un tiempo antes, junto con mi familia y amigos, fruto de una reflexión profunda sobre el modelo de partido. No quise abrir el debate hasta que no acabara el congreso federal.

¿Ha hablado con Sánchez estos días?

Hablé con él el sábado por la noche.

¿Y qué le dijo?

No hablé del proceso autonómico, fue un saludo.

Pero a usted lo incluyeron en la Mesa del congreso, ¿era un trampolín para darle visibilidad?

Fue un privilegio formar parte de la Mesa porque no era un congreso de trámite. Cualquier persona podía haber sido, me sentí muy orgulloso representando a la Comunidad Valenciana. Luego, las lecturas no dejan de ser lecturas.

A nivel federal tenemos un nuevo secretario de Organización, José Luis Ábalos, que es valenciano. ¿Su candidatura es una operación de Ábalos?

Tengo muy buena amistad con él. Me han preguntado muchas veces esto. En ningún caso, porque esto al final es una decisión personal y de un grupo de personas para continuar con esa ola de ilusión. Había que tomar la decisión con rapidez porque es un congreso exprés. Mucha gente con la que he compartido mucho tiempo a lo largo de estos meses me ha hecho tirar para adelante. No es Ábalos, con el que comparto, insisto, no solo proyecto sino amistad. Pero no es una cuestión de revanchismo, es una oportunidad política.

¿Qué es lo que más le ha dolido de lo que ha pasado en el PSOE desde el 1 de octubre?

Sobre todo, el sentimiento de vergüenza. Lo que pasó el 1 de octubre, dar el paso al PP y no explicarlo en la comunidad para muchos militantes ha sido algo muy duro.

¿Teme que Puig adelante elecciones autonómicas si pierde las primarias y gana usted?

No, no lo creo. Esto es un refuerzo del Consell. La organización, ahora mismo, desde que estamos en el Gobierno de la Generalitat está muerta, no tiene ningún papel. Eso es perder músculo.

Durante este proceso, los sanchistas han calificado de desleales a los miembros que dimitieron de la Ejecutiva. ¿Lo suyo es desleal con Puig?

No, en ningún caso. Compito por la organización política, la institución continúa con su president.

¿Le ha dolido ver a Carmen Montón apoyando a Puig cuando a nivel federal respaldó a Sánchez?

Es un proceso diferente y veremos distintos posicionamientos. Pero lo más importante es que quien decidirá finalmente será la militancia. Las cosas ya no se dirigen entre cuatro, somos militantes que queremos más.

Si gana, ¿que sería lo primero que haría al llegar al despacho de Blanquerías?

Ponerme a disposición del trabajo que está realizando el Consell. Por otro lado, el portavoz, Manuel Mata, ha dicho que si no gana Ximo, dejaría la portavocía. Lo llamaré para decirle que me parece un gran portavoz y tiene que continuar.

Defina a... Ximo Puig: President Pedro Sánchez: Líder Susana Díaz: Susana Díaz Mónica Oltra: Mónica Oltra José Luis Ábalos: Referente valenciano Cristina Narbona: Gran presidenta Rafa García: Un buen secretario general del PSPV