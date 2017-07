El 'paparazzi' Miguel Temprano estalla contra Carmena: "Han follado en media ciudad"

El 'paparazzi' Miguel Temprano ha cargado en Facebook contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por la celebración el fin de semana pasado del World Pride.

"Vuelta a Irún dejando un barrio de Justicia (Chueca) oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena, se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que que le corresponde como Capital Europea y Capital Mundial por su oferta multicultural...", comienza diciendo en su post.

"Seguro que en tu casa no huele pis y caca... o pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor...", continúa Temprano, quien asegura que siente vergüenza como madrileño de que los servicios de limpieza no pueden dar de sí.

"Ya se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad, meado en estatuas que representan a Héroes del 2 de Mayo, insultado a los católicos vestidos de monjas, curas, vírgenes y Cristos...", prosigue el 'paparazzi' en su escrito, el que subraya que se "descojona" igual que lo hacen "los descendientes e Mahoma".

"Yo como cristiano, católico, madrlieño y español me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo", prosigue antes de añadir: "Cuando vengan a por vosotros los musulmanes radicales, a mí no me pidáis ayuda... pedírsela a colectivo LGTB 🏳️‍🌈 que seguro estarán viviendo ya fuera de España a salvo de la barbarie. No se me está yendo la pinza simplemente estoy ofendido y cabreado...".

Tras ese post, en Facebook se han sucedido las críticas a Temprano, que ha sido calificado de homófobo por muchos. El propio periodista ha respondido asegurando que estaba dando una opinión "desde la libertad de expresión" que le "garantiza la Constitución Española".

"Demostráis vuestra intolerancia y agresividad para quien no piensa igual que vosotros. Solo os falta pegarme si me veis por la calle... cómo ha cambiado el cuento. Os estáis convirtiendo (no todos) en lo que más odiabais...", zanja.

