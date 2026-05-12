'The New York Times' pone a Sánchez como alternativa a Trump en el mundo: esto dice de los hablan de "sanchismo"

Foto de archivo de hace unos meses de Pedro Sánchez y Donald Trump en Egipto.

"El líder español está demostrando cómo plantar cara a Trump, y mucho más". Con este titular ha descrito The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, el papel de Pedro Sánchez como antagonista de Donald Trump.

En un artículo de opinión, el medio norteamericano dice que el presidente del Gobierno español tiene una política totalmente opuesta a la del magnate que preside Estados Unidos.

Dicen de Sánchez que "este líder de centroizquierda" es "el que más tiempo ha permanecido en el cargo en Occidente" y ponen sobre la mesa que se ha hecho más conocido recientemente por "liderar la oposición global al presidente Trump".

Ponen en valor que el presidente español sea de los pocos que ha optado por confrontar con Trump en lugar de reírle las gracias, como han hecho el resto de líderes mundiales. Sánchez ha sido crítico con el mandatario norteamericano en el secuestro de Nicolás Maduro, en la guerra de Irán y en la masacre de Gaza.

También se acuerda de los detractores de Sánchez, aquellos que dicen que España vive bajo el yugo del Sanchismo, que ellos mismos definen como "una política populista y sin escrúpulos diseñada para aferrarse al poder a cualquier precio".

Un calificativo que The New York Times no comparte: "Este calificativo peyorativo no da en el clavo. Durante sus ocho años en el cargo, el Sr. Sánchez ha logrado convertir a España en el último bastión socialdemócrata de Europa, sobreviviendo —e incluso prosperando— en un entorno hostil para los políticos progresistas".

Además, comentan que Sánchez ha logrado esta "hazaña" con varios ingredientes: ambición, idealismo y pragmatismo. "Junto con su oposición al Sr. Trump. Para los líderes de izquierda de casi cualquier tendencia, esto constituye un modelo a seguir", añaden.

Pone de manifiesto The New York Times que es complicado replicar lo que ha hecho Sánchez en España por la propia idiosincrasia del país: "La aversión de España a la extrema derecha —arraigada en su experiencia relativamente reciente con la dictadura— ha limitado el atractivo de la derecha radical, a diferencia de otros países europeos".

Por último, dibujan a Sánchez como un político pragmático con habilidad "para superar a los oponentes de derecha y sortear los escándalos". Como guinda del pastel, señalan que Sánchez gobierna con "una filosofía de gobierno alternativa al trumpismo".

"No es de extrañar que líderes afines, que navegan por un mundo convulso, hayan acudido a rendirle homenaje y a comprobar por sí mismos cómo pueden aprender de España", sentencia el artículo.