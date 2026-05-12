De qué va 'Leyendas', la miniserie policiaca que triunfa en Netflix y es perfecta para un maratón

Cada semana se estrenan en plataformas decenas de nuevas series, películas o documentales. De hecho, algunas como Netflix son especialmente conocidas por la ingente oferta de producciones de todo el mundo que se pueden disfrutar en su aplicación, tanto que es difícil estar al día de todas las novedades.

Por eso se agradecen las recomendaciones y, además, muchos usuarios recurren a los listados de lo más visto en la plataforma actualmente. En los últimos días, se ha sumado a al ranking de series más vistas Leyendas, una ficción británica que se estrenó el 7 de mayo y que ya ha conseguido escalar a la primera posición.

Se trata de una miniserie de seis capítulos protagonizada por Steve Coogan que tiene todos los ingredientes para enganchar. Además de su duración, perfecta para un maratón de fin de semana, la ficción, ambientada en los años 90, narra la historia de un grupo de agentes de aduanas que deben infiltrarse en algunas de las bandas de narcotráfico más poderosas del país.

Creada por Neil Forsyth, la serie se basa en hechos reales que sucedieron en Reino Unido y que llevaron a esta situación completamente inusual. Agentes que durante la mayor parte de su vida revisaron maletas o mochilas en aeropuertos recibieron una formación exprés para infiltrarse en esta operación de alto nivel y riesgo.

Cuánto es realidad y cuánto es ficción en 'Leyendas'

La serie toma como punto de partida las memorias de Guy Stanton, el pseudónimo de uno de los agentes que se infiltraron y al que en la ficción interpreta el actor Tom Burke. El libro se publicó en 2022 y narra parte de la operación y las experiencias de estos agentes, a los que se apodó como 'leyendas'.

Los protagonistas de 'Leyendas' Sally Mais/Netflix

El protagonista de la serie por tanto es real, al igual que la crisis de la heroína que provoca que se tomen medidas, entre ellas esta operación secreta. La serie arranca con la muerte de una joven, hija de un ministro, en el Oxford de los 90 que no es real, pero que tiene un paralelismo claro con otro fallecimiento que sucedió en la ciudad británica en 1986.

Tal y como explica el diario The Times, el suceso es similar al de la muerte de Olivia Channon, la hija del secretario de industria Paul Channon, que falleció en una fiesta de fin de exámenes de la Universidad de Oxford después de consumir alcohol y heroína. Según el periódico británico, esta muerte provocó que los ciudadanos se empezar a concienciar sobre el problema de la heroína en todas las clases sociales y, de ahí, que se pusieran en marcha operaciones como la de las 'leyendas' infiltradas.

Tom Burke como Guy Justin Downing/Getty Images

Además, The Times explica que gran parte de lo que se ve en pantalla es real. Desde las cortas semanas de entrenamiento para infiltrarse en las bandas de narcotraficantes hasta algunos de los personajes que rodean a los protagonistas, basados en entrevistas de Forsyth con las personas reales.

Cuando todavía no ha pasado una semana de su estreno, Leyendas ya está cautivando a muchos espectadores gracias al suspense mientras siguen a sus protagonistas.