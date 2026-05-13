Quién es quién en las elecciones del Real Madrid y el órdago de Florentino Pérez a sus opositores

Florentino Pérez ha convocado elecciones en el Real Madrid. Los rumores apuntaban a una dimisión, pero el actual presidente sorprendió a propios y extraños anunciando el adelanto electoral.

Su comparecencia ha provocado multitud de críticas, entre otras cuestiones por sus comentarios machistas y los ataques a la prensa.

En este momento surgen varias preguntas. Por ejemplo, cómo va a ser el proceso electoral en el Real Madrid o quiénes son los posibles candidatos que pueden disputarle la presidencia a Florentino Pérez.

Para ello es necesario conocer todos los nombres implicados en la situación actual del Real Madrid y las elecciones.

El gran protagonista: Florentino Pérez

Lleva más de veinte años al frente del Real Madrid, aunque en dos etapas. Ganó sus primeras elecciones en el año 2000, tras derrotar a Lorenzo Sanz.

Su gran promesa electoral fue el fichaje de Luis Figo, por aquel entonces el crack del Fútbol Club Barcelona. Su objetivo era modernizar económicamente al Real Madrid y convertirlo en una potencia global.

Primera etapa, desde el 2000 al 2006: esta época fue conocida como la de "Los Galácticos", debido a los fichajes de estrellas a nivel mundial como Figo, Zidane, Ronaldo o Beckham. Ganó una Champions y dos ligas. Dimitió en el año 2006 por una crisis deportiva.

esta época fue conocida como la de "Los Galácticos", debido a los fichajes de estrellas a nivel mundial como Figo, Zidane, Ronaldo o Beckham. Ganó una Champions y dos ligas. Dimitió en el año 2006 por una crisis deportiva. Segunda etapa, desde el 2009 a la actualidad: regresó sin oposición a la presidencia. Esta etapa se caracteriza por los grandes éxitos deportivos, sobre todo por las 6 Champions conquistadas. También fichó a jugadores que ya son historia del Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric o Xabi Alonso.

Sin embargo, los últimos años de este ciclo están marcados por la crisis en el vestuario y la inestabilidad deportiva. Especialmente sonada ha sido la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni, que se ha saldado con una multa de 500.000 euros a cada futbolista. Habrá que ver si esto le pasa factura durante el proceso electoral.

Rafa Nadal, Enrique Riquelme, David Mesonero... otros nombres propios

Pero en el Real Madrid hay más protagonistas. Aunque los últimos años Florentino Pérez no ha tenido una oposición clara, ahora se abre una ventana para que surjan nuevos candidatos que le puedan disputar el poder.

Algunos de estos nombres son:

Enrique Riquelme: empresario español y presidente ejecutivo de Grupo Cox, compañía de agua y energía que cotiza en las bolsas de España y México. Se postula como uno de los principales candidatos.

empresario español y presidente ejecutivo de Grupo Cox, compañía de agua y energía que cotiza en las bolsas de España y México. Se postula como uno de los principales candidatos. David Mesonero: director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Es otro de los nombres que suenan, aunque quizás dentro de una candidatura liderada por Riquelme.

director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola y yerno del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Es otro de los nombres que suenan, aunque quizás dentro de una candidatura liderada por Riquelme. Anas Laghrari: empresario de origen marroquí, desde hace meses se ha especulado con él como posible sucesor de Florentino Pérez. Ha colaborado en temas financieros con el Real Madrid y con ACS. Es el fundador de A22, la empresa detrás de la Superliga.

empresario de origen marroquí, desde hace meses se ha especulado con él como posible sucesor de Florentino Pérez. Ha colaborado en temas financieros con el Real Madrid y con ACS. Es el fundador de A22, la empresa detrás de la Superliga. José Ángel Sánchez: vocal de la actual junta directiva del Real Madrid. Aunque no es un perfil tan conocido, llegó al club blanco en el año 2000 y fue director de marketing. Fue CEO en la etapa de Ramón Calderón. Es un nombre que no hay que perder de vista, quizás no como candidato, pero sí como pieza importante

vocal de la actual junta directiva del Real Madrid. Aunque no es un perfil tan conocido, llegó al club blanco en el año 2000 y fue director de marketing. Fue CEO en la etapa de Ramón Calderón. Es un nombre que no hay que perder de vista, quizás no como candidato, pero sí como pieza importante Rafa Nadal: el sueño de muchos aficionados del Real Madrid. Es socio de honor del club desde 2011 y desde hace años se ha especulado con él como posible mandatario. Sin embargo, parece más una utopía que una realidad. Al menos en las actuales elecciones.

el sueño de muchos aficionados del Real Madrid. Es socio de honor del club desde 2011 y desde hace años se ha especulado con él como posible mandatario. Sin embargo, parece más una utopía que una realidad. Al menos en las actuales elecciones. Fernando Alonso: ocurre algo similar que con Nadal. El piloto de Fórmula 1 es madridista y nunca ha ocultado su sueño de ser presidente del club, pero no parece una posibilidad clara en la actualidad.

Ignacio Sánchez Galán y su enemistad con Florentino Pérez

Relacionado con los dos candidatos más plausibles (Enrique Riquelme y David Mesonero) surge el nombre de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Algunas voces apuntan a que está apoyando a Enrique Riquelme. Tampoco hay que obviar que su yerno es David Mesonero, cercano a Riquelme en la oposición a Florentino Pérez.

La enemistad entre Sánchez Galán y Florentino viene de lejos. En el año 2006, ACS compró el 10% de Iberdrola y rápidamente elevó la participación al 12%. El objetivo no era sólo invertir, sino entrar en el consejo de administración e influir en la gestión.

Galán, consciente de que podía perder poder frente a Florentino Pérez, bloqueó la entrada de ACS en el consejo. Aquí comenzó un conflicto legal, ya que ACS tenía acciones de Iberdrola, pero sus derechos de voto estaban limitados al compartir sector con Unión Fenosa. Florentino, finalmente, no consiguió su objetivo.

La guerra entre ambas entidades terminó con la salida de ACS. Pero el enfrentamiento entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán resurge ahora por el control del Real Madrid.

Pero el entorno del Real Madrid es más amplio

En el universo del Real Madrid hay otras personalidades importantes, aunque no tengan opción de postularse como presidentes. Uno de ellos es José Mourinho, el entrenador que desean parte de los aficionados.

La prensa deportiva apunta a que podría ser el entrenador elegido por Florentino Pérez para la próxima temporada. En este sentido, se convertiría en uno de los principales reclamos en su campaña.

También se ha sumado al debate Iker Casillas, que ya se ha pronunciado contra el fichaje del entrenador portugués.

"No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas", publicó en sus redes sociales.

Tras la comparecencia de Florentino, publicó una encuesta en su cuenta de X:

Este mensaje llegó después de otro en el que mostraba cierta sorpresa ante las palabras del presidente del Real Madrid en la rueda de prensa:

Hay que permanecer atentos a aquello que puedan expresar las antiguas leyendas del Real Madrid u otros opositores que aparezcan en los próximos días, pues marcarán la campaña y las votaciones que decidirán el futuro del club.