Irene Montero no tiene ningún problema en decir lo que piensa de Florentino Pérez: lo resume en dos palabras 

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha reaccionado a la controvertida rueda de prensa que protagonizó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, este martes. Y la ha resumido así: "Machirulada épica".

Con estas palabras ha calificado Irene Montero el momento en el que el magnate blanco se dirigía a una periodista refiriéndose a ella como "esa niña", al tiempo que decía que tenía "derecho a hablar".

La exministra de Igualdad, que ha comentado las palabras de Florentino Pérez en un video publicado en sus redes sociales, ha señalado que si es "capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, cómo no las tratará cuando no haya nadie delante".

Al hilo de esto, Irene Montero ha asegurado que la próxima vez que pregunten a las feministas qué más queréis "si ya lo tenéis todo", hay que contestar exigiendo que se les trate "con respeto en el trabajo, como si fueran personas". "Ni más, ni menos", ha añadido.

"Una demostración del poder machista"

Para la eurodiputada de Podemos, la actitud de Florentino con esta periodista fue totalmente censurable: "Dices a ella y a toda la sala: para mí no eres una profesional, no te tomo en serio".

Y eso es una forma "muy evidente de despreciar su trabajo, de despreciar su competencia profesional y su formación", ha reiterado Montero, quien ha asegurado que Florentino no estaba viendo a una periodista.

La exministra de Igualdad cree el que el presidente del Real Madrid en ese momento solo veía "a una mujer a la que cree que puede tratar como un ser inferior, que puede humillarla, o ridiculizarla, o incomodarla en público".

En última instancia, Montero ha calificado de "terrible" las declaraciones de Florentino Pérez, pues ponen de manifiesto como "para muchos hombres poderosos el machismo es su forma de vida" y que "no hacen ningún esfuerzo por cambiar, pues el poder les protege".

"Si has conseguido montar un puto imperio económico y futbolístico también eres capaz de dejar de ser un machirulo y eres capaz de tratar con respeto a una mujer. No es tan difícil de entender", ha sentenciado la política progresista, visiblemente indignada.