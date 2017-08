Romeo Santos, el rey de la bachata —aunque no estés muy puesto en música latina lo escuchaste seguro como solista de Aventura en aquella pegadiza canción de No, no es amoooor lo que tu sienteeees se llama obsesióoooon—, acaba de lanzar su tercer álbum de estudio, Golden.

En él figuran colaboraciones de artistas internacionales de la talla de Juan Luis Guerra o Jessie Reyez. Una de las más llamativas es la de Julio Iglesias, con quien canta El amigo. Y no lo es sólo porque el artista nos toque de cerca, sino por la letra del tema, escrita por el propio Romeo Santos y dedicada... al pene.

Sí, en ella Romeo Santos (de 36 años y nacido en El Bronx, Nueva York) habla de su "aliado", "confidente en mis hazañas", "compinche en mis deseos", "casanova parrandero" y otras sutilezas hábiles metaforas.

Romeo Santos viajó a Marbella para grabarla "porque a Julio le fascinó la idea, sin saber la temática de la canción", según ha contado en una entrevista. Sin embargo, pronto descubrió el pastel.

"Regreso a Nueva York y en cuatro días me llama y me dice 'Romeo, tengo una pregunta [...] ¿Le has escrito una canción al pito?'. Y yo me quedo con el temor de que me diga 'No la incluyas en el disco'. Le digo: 'Sí...¿qué te parece?'. Me dijo: '¡Eres un genio!", relató en la televisión argentina (puedes escucharlo a partir del minuto 5:30).

Romeo Santos ha sido el ganador dos años consecutivos del premio al Artista del año en los Billboard Latino. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Marc Anthony, Usher, Pitbull, Nicki Minaj o Carlos Santana. Su disco Fórmula, Vol. 1 fue cinco veces disco de platino y el álbum Fórmula, Vol. 2 obtuvo el certificado de diamante.