Una experta en protocolo ve lo que ha hecho una diputada de Sumar con León XIV y dice que está "fuera de lugar"

El papa León XIV ha llegado al Congreso de los Diputados pasadas las 10:30 de la mañana en una jornada histórica ya que es la primera vez que el sumo pontífice se dirige a los diputados españoles desde la tribuna.

Antes de subirse al estrado para hablar, León XIV ha saludado a decenas de políticos que esperaban en fila al representante de dios en la Tierra para estrecharle la mano y, como en el caso de la diputada de Sumar Verónica Martínez, para darle un sobre de color naranja.

Este gesto, además del de la diputada Miriam Nogueras, que ha retenido a León XIV durante unos minutos mientras sus compañeros de fila esperaban su turno para saludar al papa, ha llamado la atención de la experta en protocolo Diana Rubio, que ha mostrado su sorpresa por el gesto de la política de la formación de Yolanda Díaz.

"La diputada Verónica Martínez ha aprovechado el saludo al Papa para entregarle un sobre, algo totalmente fuera de lugar en esta ceremonia y que ha provocado cierta dispersión como se ve en el video", ha señalado Rubio.

Hay varios datos curiosos sobre la llegada del papa al Congreso que han sido comentados en redes.

El sumo pontífice ha sido recibido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, y por varios centenares de personas que se agolpaban en las puertas del Hemiciclo y que han coreado cánticos en su favor.

Como dato curioso, el papa no ha entrado a la Cámara Baja por la Puerta de los Leones, sino por el acceso menor del Congreso de los Diputados. "No obstante, aunque esta entrada está reservada para los miembros de la Familia Real, León XIV, al ser Jefe de Estado, podría haber accedido por la misma", ha dicho en redes el periodista Jose Moreno, experto en Casa Real.