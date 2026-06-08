La princesa Leonor y la infanta Sofía lo dan todo con Bad Bunny tras su encuentro con el Papa

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la misa del Papa en Cibeles este sábado.

"El sábado teteo, el domingo misa", decía Quevedo en esa conocida sesión junto a Bizarrap que es Quédate. Las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, lo han hecho, pero no exactamente con esa programación.

El sábado acudieron por la mañana al encuentro con el Papa León XIV junto a los reyes Felipe y Letizia y a mediodía a su recepción en el Palacio Real, mientras que este domingo acudieron a la misa multitudinaria con motivo del Corpus Christi celebrada en la madrileña plaza de Cibeles.

Pero para el domingo por la noche tenían otro plan, más propio de dos jóvenes de su edad y que poco tenía que ver con su agenda oficial de estos días. Leonor y Sofía acudieron al sexto concierto de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, tal y como ha informado en exclusiva el periodista Javi de Hoyos en sus redes sociales.

No obstante, las hijas de los reyes no han estado en la polémica Casita sino que acudieron junto a unas amigas a uno de los palcos del estadio desde donde, en un primer momento, trataron de pasar desapercibidas.

Tal y como ha detallado De Hoyos y ha compartido en sus imágenes, al llegar, Leonor trató de ocultarse durante unos minutos tras el abanico de una amiga, aunque desistieron de esta opción ya que no iban a disfrutar cómodamente del concierto.

Durante el recital, Leonor, con un top rojo y pantalón vaquero, y Sofía, con una blusa de color blanco, disfrutaron como dos fans más, cantando y bailando las canciones del puertorriqueño con la cámara que se ilumina al cuello como todos los asistentes al directo.

El elenco de 'Aída', los asistentes a 'La Casita' de este domingo

Aunque las hijas de los reyes no estuvieron en la comentada ubicación de las celebridades por excelencia, La Casita, por donde han pasado rostros como Penélope Cruz, Marta Ortega, Lamine Yamal o Ester Expósito, sí que estuvieron este domingo varios rostros conocidos.

Concretamente, estuvo el elenco de Aída, una serie que tuvo una gran acogida en los países del Caribe como Puerto Rico o Cuba y de la que, probablemente, Benito fuera seguidor.

En La Casita se encontraron rostros como Carmen Machi, Paco León o Canco Rodríguez, quienes se han reunido este año para la película homenaje a la serie dirigida por León, Aída y vuelta.

También estaba la artista puertorriqueña RaiNao, con quien Bad Bunny interpretó Perfumito Nuevo que, aunque no suele estar incluida en el setlist, no fue la canción exclusiva, que fue su canción de 2018 Dime si te acuerdas.

Aunque no estuvieron en La Casita, en los palcos, al igual que las hijas de los reyes, se encontraban Illo Juan y Lola Índigo o a Manuel Carrasco. Tampoco faltó el cantante De La Ghetto, uno de los artistas de reguetón y trap latino que marcó a Benito en sus inicios. Con él interpretó Caile y, posteriormente, le dejó cantar en solitario Llegamos A La Disco, Aparentemente, Sensación Del Bloque, PANTY Y COLALE 2.0 y Fronteamos Porque Podemos.