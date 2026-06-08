Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid y prolonga una era que ya supera los 25 años

Florentino Pérez se sale con la suya y gana las elecciones del Real Madrid. El actual presidente del Real Madrid, de 79 años, ha revalidado su cargo tras obtener la victoria en las elecciones presidenciales de Valdebebas, tal y como vaticinaban los últimos sondeos. En ella han tenido oportunidad de votar unos 70.000 miembros del club y, aunque a esta hora, todavía no hay resultados oficiales, el ya presidente ha confirmado su victoria en todas las mesas y tomará posesión este martes.

El empresario, que adelantó por sorpresa los comicios, ha conseguido imponerse con bastante amplitud en el voto por correo, que ha contabilizado un total de 5.000 participantes. Lo ha hecho a pesar de que se le impugnasen más de 400 votos por correo después de comprobar que tenían doble sello.

Uno de los que ha querido mostrar el apoyo a Florentino ha sido el jugador blanco Raúl Asencio, quien ha subido una imagen junto al presidente acompañado de un corazón blanco. Lo ha hecho justo después de que se conociesen las primeras encuestas a pie de urna, las cuales daban le daban victoria.

Ahora toca cumplir todo lo prometido, que no es poco

La derrota de Enrique Riquelme, aún así, no es un fracaso como tal y el hecho de haber podido competir y hacer oposición a Florentino Pérez, quien lleva al frente del club 25 años, puede considerarse como una victoria individual.

Ahora, toca esperar para ver si el presidente cumplirá con todo lo prometido durante la campaña electoral, como el regreso de José Mourinho al banquillo o los fichajes de Denzel Dumfries o Ibrahima Konaté.

Una derrota que también sabe a victoria

La derrota de Enrique Riquelme, sin embargo, difícilmente puede calificarse como un fracaso absoluto. De hecho, en determinados sectores del madridismo se interpreta como una derrota dulce.

El empresario se vio obligado a construir una candidatura prácticamente a contrarreloj después de que Florentino anunciara por sorpresa el adelanto electoral. En apenas unas semanas consiguió reunir apoyos, presentar un proyecto alternativo y, sobre todo, introducir un debate que durante años había desaparecido de la vida institucional del club.

No es menor el hecho de haber obtenido cerca de un tercio de los votos frente a un presidente que acumula ya un cuarto de siglo de poder efectivo en el Real Madrid y que ha dominado la política interna de la entidad como nadie desde Santiago Bernabéu.

Además, Riquelme logró situar varios temas en el centro de la conversación madridista, desde la política de fichajes hasta el futuro modelo de propiedad del club, obligando a Florentino a responder públicamente durante la campaña.

Un mandato marcado por las dudas deportivas

La victoria de Florentino llega, además, en un contexto poco habitual para el Real Madrid. El club ha cerrado una temporada sin grandes títulos en ninguna de sus secciones, algo que ha alimentado parte del descontento de la oposición.

Ni el fútbol masculino, ni el femenino, ni el baloncesto han logrado levantar los trofeos más importantes del curso, una circunstancia que ha servido de combustible para quienes reclamaban un cambio de rumbo en la entidad.

Por ello, una parte importante de este nuevo mandato estará marcada por la exigencia de devolver al club a la senda de los éxitos deportivos de forma inmediata.

Mourinho, fichajes y el gran debate societario

Pero más allá de los fichajes, el asunto que puede marcar realmente el futuro del club es el cambio societario planteado por el presidente.

Florentino ha defendido durante la campaña una profunda reforma para que el patrimonio del Real Madrid pase a pertenecer directamente a sus socios, una propuesta que ha despertado entusiasmo entre algunos sectores pero también importantes recelos entre quienes consideran que podría abrir la puerta a una transformación histórica del modelo de propiedad de la entidad.

Será, probablemente, el gran debate de los próximos años.

Porque Florentino Pérez ha ganado unas elecciones más. Lo que está por ver es si este nuevo mandato servirá únicamente para prolongar una de las presidencias más largas de la historia del fútbol o para impulsar el mayor cambio institucional que ha vivido el Real Madrid en décadas.