Escalada total: Israel e Irán se atacan y replican por primera vez desde abril, pese al llamamiento de Trump

Personal de seguridad israelí, junto al fragmento de un proyectil iraní, tras un ataque con misiles lanzado en el norte del país, el 8 de junio de 2026.

Israel e Irán intercambiaron disparos la madrugada del lunes en ataques de represalia que amenazaban con arrastrar a todo Oriente Medio de nuevo a una guerra regional.

Las autoridades israelíes advirtieron sobre dos oleadas de misiles iraníes dirigidos contra el país e instaron a la población a buscar refugio. Se escucharon explosiones en el centro de Israel mientras las defensas aéreas israelíes intentaban interceptar el fuego iraní.

El ataque iraní se produjo después de que Israel lanzara ataques contra el centro y el oeste de Irán a primera hora del lunes en respuesta al lanzamiento de misiles desde Teherán, en el enfrentamiento más grave desde que se alcanzó un alto el fuego el 8 de abril en la guerra de Irán.

El lunes se cumplieron 100 días de la guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos asesinaron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y a otros altos dirigentes iraníes. La guerra se prolongó hasta alcanzar un alto el fuego nominal el 8 de abril, pero el cese definitivo de las hostilidades se ha visto obstaculizado por el control iraní del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados, así como por los enfrentamientos entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá.

Ante la amenaza al suministro energético mundial, el hecho de que Irán aún posea una vasta reserva de uranio altamente enriquecido e incluso la aparente participación de los rebeldes hutíes de Yemen en los combates el lunes, los riesgos de que la guerra vuelva a estallar por completo parecen estar aumentando.

Lo que ha hecho Tel Aviv

La televisión estatal iraní informó haber escuchado explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán, sin dar más detalles de inmediato. Un testigo en Teherán describió haber oído al menos una fuerte explosión al oeste de la capital. Tras el ataque israelí, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional Imam Khomeini de Teherán, el principal aeropuerto del país.

Las sirenas sonaron en todo Israel el lunes después de que su ejército anunciara que un misil lanzado desde Yemen había impactado en el país, sin dar más detalles. Los servicios de rescate israelíes informaron que no se registraron víctimas ni impactos a raíz del lanzamiento desde Yemen.

Yemen es el hogar de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Los hutíes han lanzado misiles contra Israel durante la guerra entre Israel y Hamás y posteriormente, pero no han participado plenamente en la guerra con Irán. Los hutíes no reivindicaron el ataque de inmediato, aunque pueden tardar horas o incluso días en reconocer sus agresiones.

En Irán, las autoridades no ofrecieron detalles sobre el objetivo del ataque ni información sobre los daños. La Guardia Revolucionaria iraní, de carácter paramilitar, afirmó que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire en su ataque del lunes por la mañana, sin dar más detalles.

Al amanecer en Irán, el ejército israelí emitió un breve comunicado al comenzar los ataques: «Hace poco, la Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán». No ofreció más detalles.

En Arabia Saudita, las sirenas de alerta de misiles sonaron el lunes por la mañana en una zona donde se ubica una base aérea que alberga fuerzas estadounidenses. Los medios estatales sauditas informaron sobre la alerta en la gobernación de Al Kharj, donde se encuentra la Base Aérea Príncipe Sultán. La alerta se produjo tras los ataques israelíes contra Irán. Poco después, Arabia Saudita declaró que el peligro de misiles en la zona había pasado, sin dar más detalles.

Trump dice: "Yo soy quien manda", no Israel



La Casa Blanca no respondió a los mensajes sobre los ataques y si se realizaron en coordinación con Estados Unidos.

Un alto funcionario estadounidense declaró el domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para instarlo a no tomar represalias inmediatas por el ataque con misiles iraníes. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir una llamada privada, afirmó que Trump creía haber convencido a Netanyahu de esperar.

Trump “consiguió que Bibi esperara un poco”, dijo el funcionario. El funcionario no ofreció más detalles sobre la llamada, y la oficina de Netanyahu no hizo comentarios de inmediato.

Durante días, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el frágil alto el fuego en la guerra se vieron estancadas por los combates entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbolá. Israel ahora ocupa el sur del Líbano y se ha adentrado en zonas del país que no controlaba desde hace veinticinco años, lo que ha generado temores de que amplíe aún más su campaña.

El domingo, Israel lanzó ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut. Irán respondió con un ataque propio contra Israel, lo que provocó el ataque israelí contra Irán el lunes por la mañana.

Trump declaró anteriormente a un reportero de Fox News Channel que quería que los iraníes dejaran de lanzar misiles y volvieran a la mesa de negociaciones. También afirmó que los ataques israelíes en Líbano, ocurridos el domingo anterior, no fueron coordinados con Estados Unidos y que no estaba contento con ello.

En declaraciones al Financial Times antes de los ataques israelíes contra Irán, Trump insistió en que le había dictado a Netanyahu las condiciones sobre cómo debía llevarse a cabo la guerra.

“No tendrá otra opción”, dijo Trump al periódico en una entrevista telefónica. “Yo soy quien manda. Yo mando todo. Él (Netanyahu) no manda”.