El PP le mete casi 5 puntos de distancia al PSOE tras la imputación de Zapatero y la gerente

El Partido Popular continúa ampliando su distancia demoscópica con el PSOE, según recoge, este lunes, la nueva entrega de la encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER. Los de Alberto Núñez Feijóo han ampliado en casi 5 puntos su distancia respecto a los socialistas, en un sondeo realizado en un momento clave en la actualidad política, después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, y de las novedades surgidas en el caso Leire con la también investigación judicial a la gerente socialista, Ana María Fuentes.

Concretamente, los populares se encuentran con un 32,4% de intención de voto frente al 27,7% del PSOE. La ultraderecha continúa en tendencia descendente, una dinámica que cumple su tercer mes, perdiendo medio punto (17,4%). Idéntica subida experimenta Sumar, hasta el 6,2%. Respecto a Se Acabó la Fiesta (SALF) y Podemos, la formación morada supera por unas décimas (2,3%) a los de Alvise, que firman un 2,1%.

Si la lectura se hace en clave de una eventual investidura y los grandes bloques del hemiciclo, el de derechas continúa aglutinando la mayoría con un 49,8%. Se trata solo de la unión de PP y Vox, frente al 36,2% resultante de la suma de las formaciones que integraron los gobiernos de coalición progresistas: PSOE, Sumar y Podemos. En el caso del músculo que podrían tener los socios de investidura de Sánchez, estos se mantienen en niveles idénticos a los del 23-J, con un 7,1%, procedente de Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

El PP reduce la fuga a Vox y el PSOE le arrebata el liderato a Abascal entre los jóvenes

El sondeo de 40dB. también está marcado por otros titulares destacados. Si se bucea en los datos, se detecta una mayor fortaleza en el PP, que logra reducir su fuga de votantes a Vox. Esas pérdidas se reducen del 13% al 8,9%, sin lograr cortar la tendencia al alza de los de Abascal. Desde el 23-J continúan siendo el partido que más crece en intención de voto con cinco puntos.

En la otra cara de la moneda, el PSOE se dejaría votantes tanto a la derecha, con un 4,5% camino del PP; y a izquierda, con un 3,7% con un pie en Sumar. El verdadero ganador en el choque que afrontan los socialistas es la indecisión o un rechazo que se plasmaría en voto blanco o nulo. Esa tasa alcanza el 14,1%, dos puntos, en las filas del PSOE.

Con todo, los socialistas siguen dominando el voto femenino con un 23,3%, acusando una caída del 2,3%, que le deja cerca del registro del PP (22,5%). Los populares tampoco logran superar al PSOE en el ámbito de los hombres. Frente al 23,3% de los socialistas, se quedan con un 18,8%, siendo superados por Vox que obtiene un 20,5%.

Los populares lideran entre los jubilados

Respecto a las edades, los de Abascal ya no son los favoritos entre los jóvenes (20,6%) y es el PSOE en el que se coloca a la cabeza (27,7%) en la cohorte de 18 a 24 años. El PP demuestra que su fortaleza está en los mayores de 65 años, con un 28,3% frente al 25,1% del PSOE. Vox se queda en el 12,8% en esta franja.

Cabe señalar que esta encuesta fue realizada a partir de una muestra de 2.000 entrevistas online, y entre el 28 de mayo y el 1 de junio, cuando ya se conocían los últimos acontecimientos del terremoto político que vuelve a cercar al Gobierno. En esas fechas también tuvo lugar el inicio del juicio por la operación Kitchen, además del que juzga la contratación del músico David Sánchez —hermano del presidente— por parte de la Diputación de Badajoz.