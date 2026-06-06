Frances Haugen, experta científica de datos: "Tenemos muy poca idea de lo que significa tener 14 años hoy en día; para los adolescentes, es normal tener amigos sintéticos"

A más de uno le sonará el nombre de Frances Haugen. Esta exempleada de Facebook e ingeniera de datos, publicó en 2021 vía The Wall Street Journal, los llamados Facebook Files, una serie de reportajes basados en documentos internos de la tecnologica en los que, entre otras cosas, se demostraba que sus ejecutivos eran conscientes de los daños que causaban las redes sociales entre los jovénes. Esto supuso un enorme terremoto en la empresa de Mark Zuckerberg, que pocas semanas más tardes dio un cambio de imagen y de nombre a su compañía: Meta.

Según expone el diario El País, la base documental aportaba por Haugen fue el germen que terminó con una demanda millonaria a Meta en 2024 por perjudicar a niños y adolescentes con sus productos. Gracias a los Facebook Files, los padres unieron hilos: miles de familias de adolescentes volcadas en las redes sociales habían sufrido trastornos mentales, alimenticios o incluso suicidio denunciaron a la compañía en una demada colectiva, entre particulares y asociaciones, que ya es historia.

Con la irrupción de la IA, y la nueva deriva de las redes sociales, encabezadas por los grandes magnates de la tecnología, Haugen cree que "estamos quizás todavía peor que cuando filtré los documentos".

"Las redes sociales son uno de esos temas en los que tanto la gente de derechas como la de izquierdas ve el daño que están sufriendo los niños. Y aunque no todos estemos de acuerdo sobre cómo intervenir, sí hay consenso en torno a que no debería haber adolescentes conectados a las dos de la mañana y que, a menos que haya un plan sobre cómo usar los teléfonos en las escuelas, vamos a seguir sufriendo su poder de distracción", lamenta la ingeniera en una entrevista con el diario español.

Ella anticipa que en los próximos meses saldrán a la luz "muchos más documentos": "Veremos cómo van encajando las distintas piezas del puzzle". Sin embargo, cree que "aunque tengamos buenas soluciones en forma de leyes listas para promulgarse, se pueden quedar en el tintero debido al estancamiento del sistema".

¿Dónde queda la IA?

EL PAÍS apunta que en tanto en Estados Unidos como en Europa hay una creciente preocupación en torno a los efectos de las redes sociales en los niños y los adolescentes; pero parece que la inteligencia artificial no entra en este debate.

"Tenemos muy poca idea de lo que significa tener 14 años. Para los adolescentes, es normal tener amigos sintéticos. Character.ai, un sitio que ofrece robots conversacionales personalizados, presume de que el tiempo medio que pasan los usuarios con sus avatares es de dos horas al día. En EE UU ya hay demandas por autolesiones o por niños que han muerto como resultado de negligencias y de la falta de supervisión de estos amigos digitales. Si no extendemos la conversación de las redes a los amigos digitales, veremos cómo se repiten muchas cosas", lamenta.

En el caso de Instagram, recuerda, tuvieron que pasar 15 años antes de que empezaran a afrontar consecuencias legales serias. Con la IA, esperemos que no sea la misma historia.