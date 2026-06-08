"Estúpida" y "corrupta": Trump se arranca el micro y se va de un entrevista incómoda

El presidente de EEUU, Donald Trump, discute con la periodista Kristen Welker en el programa 'Meet the press' de la NBC, el 7 de junio de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a enseñar su verdadero rostro, el de un dirigente colérico al que no le gusta que lo pongan en aprietos, un mandatario que odia la prensa libre (o sea, crítica) y un señoro que desdeña lo que venga de una mujer fuerte, en este caso, periodista. Todo ha quedado claro en una sencilla entrevista.

El magnate interrumpió abruptamente un espacio previamente acordado para el programa dominical Meet the Press de la cadena NBC, una de las referencias informativas en EEUU. El republicano, enfadado, se arrancó el micro de la solapa y abandonó el set de grabación en medio de un torrente de insultos hacia la entrevistadora, Kristen Welker. El incidente ocurrió durante una grabación realizada en una granja del estado de Wisconsin, en una jornada marcada por fuertes lluvias que golpeaban el techo de metal del establo donde se encontraban. Con un tractor de fondo, testigo de todo.

La tensión aumentó especialmente cuando Welker (la segunda mujer y primera periodista afroamericana en dirigir el programa), cuestionó a Trump sobre diversos temas de actualidad, incluyendo la guerra con Irán, las próximas elecciones de medio mandato y el fondo contra la "politización de la justicia".

Este fondo, dotado originalmente con 1.776 millones de dólares, estaba destinado a compensar a personas que afirmaran haber sido investigadas injustamente por el Departamento de Justicia debido a su respaldo político, entre ellos los participantes en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Al ser consultado sobre la paralización temporal del fondo por parte de un juez federal y el posterior desistimiento de la Administración para continuar con la iniciativa debido a las críticas bipartidistas, Trump arremetió contra la reportera y la cadena calificándolas de "prensa sucia y falsa". A las claras, defendió a los implicados en el asalto, a la sede de la soberanía nacional, asegurando que fueron "conducidos al edificio" por las propias fuerzas del orden.

La confrontación escaló de nivel cuando la conversación se desvió hacia el sistema electoral. Trump reiteró, sin aportar ninguna evidencia, que existía fraude en las elecciones de California y que el sistema estadounidense estaba manipulado. Cuando Welker intervino para aclarar que no había indicios de fraude en dichos comicios, el mandatario exclamó visiblemente alterado: "¡Hay más pruebas que nunca!". Acto seguido, acusó directamente de corrupción a los medios de comunicación y al programa de la NBC.

Tras la réplica de la periodista, quien afirmó de manera tajante: "Para ser justos, yo no soy corrupta", el mandatario respondió con descalificaciones personales: "Eres corrupta o estúpida. Sabes que estas elecciones son fraudulentas. Tu medio sabe que lo son".

Aún así, la conversación prosiguió y, posteriormente, al ser cuestionado por el encarecimiento del coste de vida -especialmente el precio del combustible y los fertilizantes- derivado de la guerra de Irán iniciada el 28 de febrero por EEUU e Israel, Trump volvió a reprender a la entrevistadora, alegando que no escuchaba sus respuestas, antes de asegurar que los precios bajarían tras el conflicto.

Finalmente, el presidente decidió dar por terminada la comparecencia de forma unilateral. "Ya he tenido suficiente", manifestó mientras se retiraba el micrófono. En un tono condescendiente y machirulo, añadió: "Gracias, cariño, que lo pases bien", ignorando los intentos de Welker por proseguir con el cuestionario, quien le recordó que su equipo había viajado expresamente a Wisconsin. Antes de marcharse, Trump cargó contra la prensa "desequilibrada" y justificó su salida reprochándole el tiempo transcurrido bajo la lluvia y exigiéndole que mejorara su medio de comunicación.

"Gracias, cariño, que lo pases bien"

La prensa norteamericana recuerda que no se trata de una reacción aislada por parte del mandatario hacia mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión. En episodios anteriores, dedicó insultos y comentarios despectivos a reporteras de medios como Bloomberg (a quien llamó "cerdita"), ABC y MS NOW (a quien calificó de "persona tonta").

Pese al brusco desenlace, Kristen Welker transmitió el domingo a sus espectadores que tras la accidentada grabación mantuvieron un intercambio cordial sobre los contratiempos causados por la lluvia, y que el presidente aceptó volver a sentarse en el futuro para otra entrevista en Meet the Press.

Trump, otra vez zafio y misógino: tras su "cerdita", llama "fea" a una reportera del 'New York Times' El presidente de EEUU se ha enfadado por un artículo titulado "Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo". Se atreve a augurar que el periódico "pronto cerrará".

La verificación, la puntilla

La NBC le ha dado la puntilla a Trump porque, tras su enfado, ha publicado un fact-checking o verificación de todo lo que dijo en su fallida entrevista. Y no sale bien parado, de nuevo. Sobre la guerra de Irán, por ejemplo, expone que sus declaraciones no coinciden con lo que la que fuera directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró ante los legisladores en marzo de 2025, cuando afirmó que el espionaje estadounidense habían evaluado que Teherán no había decidido si construir armas nucleares, pero que el país poseía reservas de uranio enriquecido superiores a las necesarias para fines civiles.

Durante la entrevista, Trump también afirmó que gran parte del armamento del ejército iraní había sido destruido como consecuencia de la guerra actual. "Esto es una exageración. NBC News ha informado que la mitad de la armada no convencional del país permanece intacta tras semanas de bombardeos. Esta armada incluye pequeñas lanchas rápidas, utilizadas habitualmente por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza militar de línea dura de Teherán. Estas fuerzas son clave para la capacidad de Irán de influir en el tráfico marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz, y debido a la naturaleza de dicha armada, a Estados Unidos le ha resultado más difícil identificar y atacar a estas fuerzas", expone la cadena.

​"No garanticé que no habría guerra. ¿Por qué habría construido el ejército más poderoso del mundo?"

"No garanticé que no habría guerra. ¿Por qué habría construido el ejército más poderoso del mundo?", dijo Trump anoche. "Yo construí nuestro ejército". Pero el mandatario prometió repetidamente durante su campaña que no iniciaría nuevas guerras si resultaba elegido, le recuerdan.

Al ser preguntado sobre el aumento de los precios de la gasolina como consecuencia de la guerra, Trump dijo que bajarían una vez que se llegara a un acuerdo. Sin embargo, los ejecutivos petroleros han dicho que llevará tiempo restablecer la producción de petróleo en Oriente Medio y reducir los precios del gas, incluso si el estrecho de Ormuz se reabre de inmediato.

Tampoco hay pruebas de fraude electoral en California ni de problemas con el recuento de votos en el estado. Trump señala la larga espera en el recuento de votos en California, resultado de las normas electorales del estado y del uso del voto por correo, un sistema que el presidente ha criticado durante mucho tiempo. Más del 80% de los votantes californianos emitieron su voto por correo en las últimas elecciones. Las papeletas con matasellos del día de las elecciones pueden aceptarse hasta una semana después, cuando deben ser validadas, procesadas y contabilizadas.

Los estados donde la mayoría de los votantes votan presencialmente suelen informar los resultados más rápidamente, ya que este proceso puede realizarse en los colegios electorales con el votante presente.

El presidente indicó que la ventaja de los republicanos en algunas contiendas está disminuyendo rápidamente a medida que se cuentan los votos. Sin embargo, esto no se debe a fraude, como él afirmó. Los votantes demócratas han optado más por el voto por correo, especialmente en la era posterior a la COVID-19, por lo que, a medida que se cuentan esos votos, las cifras de los candidatos demócratas tienden a mejorar.