La poderosa razón de este café para cobrar un 18% más a los hombres

Si usted es hombre y visita Melbourne (Australia), quizás se lo piense dos veces antes de consumir algo en este café. Y quizás, tras pensárselo, decida tomarse algo al leer la razón por la que le van a cobrar un 18% más por el simple hecho de ser hombre.

El café Handsome Her ha decidido llevar a cabo esta discriminación de género para responder a otra discriminación de género: la que sufren las mujeres cada año por la dichosa brecha salarial.

Y ya que en Australia esa brecha salarial fue del 18% en 2016, el café ha decidido que cobrará esa diferencia directamente a sus consumidores varones.

Would LOVE everyones thoughts on this. My friends cafe in #Brunswick, Handsom Her - is for women by women AND an has a 18% gender tax! pic.twitter.com/tVSX3PO4q8