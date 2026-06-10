Franceses, alemanes, italianos y españoles coinciden: solo el 11% de los europeos considera ya a EEUU un aliado y las mayorías dudan de que acudiera a defenderlos

Los europeos ya no confían en Estados Unidos. La mayor parte creen que el país norteamericano no acudiría en su ayuda en caso de ataque.

Así lo asegura una encuesta elaborada por el grupo de expertos Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) publicada por The Guardian. Los autores exponen que existe una "profunda desconfianza europea hacia Estados Unidos".

En concreto, sólo el 11% de los encuestados piensa que Estados Unidos es un aliado. El informe se ha llevado a cabo con preguntas en quince países de la Unión Europea. En el año 2024, los europeos que confiaban en EEUU eran el 22%.

Otro dato de interés que arroja la encuesta es que los europeos son muy favorables a ser autosuficientes y protegerse con sus propios recursos. "Los europeos están cada vez más abiertos a un mayor gasto en defensa y, lo que es crucial, muestran una notable confianza en que los países vecinos acudirían en su ayuda en caso de crisis", asegura Jana Kobzová, coautora del estudio.

Esto se debe, en gran medida, al conflicto que Donald Trump ha provocado en Oriente Medio, a las amenazas a Groenlandia o a la promesa de retirar las tropas norteamericanas de las bases europeas.

Países europeos que menos confían en Estados Unidos

Atendiendo a los datos de la encuesta, es posible comprobar qué países europeos confían más o menos en Estados Unidos. Aunque ninguno de ellos se muestra convencido de que los norteamericanos les defenderían en caso de ataque, lo cierto es que hay ciertas diferencias entre unos y otros.

Ante la pregunta de si Estados Unidos defendería su país en caso de un conflicto, el país que más confía en ello es Polonia. El 37% de los polacos se muestra "seguro o bastante seguro" de que así sucedería. Y, a partir de ahí, la desconfianza aumenta. Por ejemplo, sólo el 29% de los franceses piensa que serían defendidos en caso de ataque, en Alemania lo creen el 26% de ciudadanos y en Dinamarca el 20%.

Destaca en este sentido España, el país que menos confía en Estados Unidos. Sólo el 12% de los españoles están convencidos de que serían defendidos por las tropas norteamericanas.

Sucede lo contrario en otra pregunta de la encuesta: ¿crees que otros países europeos defenderían tu país? El 65% se muestra "muy o bastante seguro" de que sí.

El país que más confía en los europeos es Dinamarca (88%), el que menos es Bulgaria (43%), el único que se queda por debajo del 50%. España, por su parte, se sitúa prácticamente en la media con el 66%.

Por último, hay que destacar que el 47% de los encuestados defiende recurrir al endeudamiento colectivo de la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa. El 35% se opone.