EE.UU responde a Irán con ataques militares tras el derribo de un helicóptero: Trump promete represalias y aumenta la tensión en Oriente Medio

La tensión vuelve a dispararse en Oriente Medio. Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra objetivos iraníes después del derribo de un helicóptero militar estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más sensibles para el comercio mundial de petróleo.

La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que calificó la ofensiva como una acción de "autodefensa" en respuesta a lo que considera una agresión iraní.

Según el comunicado militar, los ataques comenzaron a las 17.00 horas de Washington y fueron ordenados tras el incidente ocurrido el lunes, cuando un helicóptero Apache del Ejército estadounidense fue derribado cerca de la costa de Omán.

Aunque la aeronave cayó al mar, los dos militares que viajaban a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump había prometido una respuesta

La reacción militar llega apenas unas horas después de que Donald Trump advirtiera públicamente de que Estados Unidos respondería. "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", escribió el presidente en su red social Truth Social.

Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han detallado por el momento cuáles han sido exactamente los objetivos alcanzados durante la ofensiva ni el alcance de los daños provocados. Desde el Centcom se limitaron a señalar que se trata de una respuesta "proporcional" al derribo del helicóptero.

Una región cada vez más inestable

El nuevo episodio se produce en un contexto especialmente delicado.

Durante los últimos días, Irán e Israel han intercambiado ataques directos en una escalada que amenaza con desestabilizar aún más la región y poner en riesgo las negociaciones impulsadas por Washington para intentar cerrar un acuerdo con Teherán.

La situación había llevado incluso a Trump a reclamar públicamente el lunes el cese "inmediato" de los ataques, tanto por parte de Irán como de Israel. Sin embargo, el derribo del helicóptero estadounidense ha cambiado por completo el escenario.

El contraste con las negociaciones

Lo más llamativo es que la respuesta militar coincide con un momento en el que la Administración estadounidense sigue defendiendo que la vía diplomática continúa abierta.

De hecho, el propio Trump aseguró durante la madrugada de este martes que todavía cree posible alcanzar un acuerdo con Irán en apenas "dos o tres días", una nueva fecha límite que se suma a otras similares planteadas durante las últimas semanas.

Las conversaciones entre ambos países llevan meses desarrollándose entre avances, bloqueos y mensajes contradictorios. Mientras Washington insiste en que las negociaciones siguen vivas, desde Teherán se han sucedido las dudas sobre su continuidad.

Ahora, los ataques ordenados por Estados Unidos añaden un nuevo elemento de incertidumbre. La gran incógnita es si la respuesta estadounidense se quedará en una acción puntual o si marcará el inicio de una nueva escalada militar en una región donde cada incidente amenaza con desencadenar consecuencias mucho mayores.