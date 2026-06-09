Así ve Ucrania a Rusia en tiempo real con Delta: "Ahora lo vemos todo y el muro de drones es mucho menos poroso"

La Inteligencia de Ucrania vuelve a asestar un golpe severo a Rusia en la guerra iniciada hace ya casi cuatro años y cuatro meses. El desarrollo y perfeccionamiento del sistema Delta, ha permitido a Kiev hacerse con un flujo de datos casi infinitos procedente del frente y mucho más allá, un arma mucho más poderosa que cualquier otra.

¿Pero qué es delta?, se preguntará más de uno. Se trata de una plataforma desarrollada desde 2015 por un grupo de informáticos ucranianos y que desde 2022 se ha vuelto crucial para garantizar la resistencia nacional ante la invasión rusa.

Esta plataforma o aplicación permite coleccionar datos a gran escala y poder manejarlos en tiempo real a la hora de la toma de decisiones. Lo explica un militar ucraniano en un reportaje de Le Monde, donde este importante miembro de las fuerzas armadas admite que "facilita la coordinación entre unidades del mismo sector, ya que todos tenemos acceso a la misma información en tiempo real, mientras que antes teníamos que pasar por la cadena de mando".

"Hasta 2024, los rusos explotaban nuestros problemas de comunicación para tratar de penetrar entre nuestras unidades. Ahora, lo vemos todo y la barrera de drones es mucho menos permeable", continúa este militar apodado 'Tok', sobre una de las grandes fortalezas de Kiev, su programa de drones militares.

No es solo cubrir la infinita línea de un frente que apenas presenta variaciones con el paso de los meses. Delta también cubre 4.000 kilómetros de frontera ucraniana y con un alcance 'horizontal' completo, que incluye a las fuerzas aérea, terrestre y marítima, así como a las fuerzas especiales, los servicios de Inteligencia y los guardias fronterizos. Si el análisis se hace verticalmente, a nivel jerárquico, el resumen es sencillo: cubre todo, desde el Estado Mayor hasta las tripulaciones de drones.

Delta, prosigue 'Tok', "nos permite verificar, en tiempo real, si un objetivo es destruido o no, y rastrea todo lo que sucede en el campo de batalla. Vemos todo en nuestro sector, hasta una profundidad de 30 kilómetros y a veces más", explica orgulloso de un sistema made in Ucrania que está provocando muchos problemas a Rusia.

Porque, y a pesar de los "viejos vestigios soviéticos" que aún ve en las cadenas de mando nacionales por su tendencia a hacer las cosas al modo 'de siempre', este militar tiene claro que Delta permite al ejército ucraniano "dar un salto cualitativo" hacia adelante.