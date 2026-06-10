Rumbo a Cuba, la flotilla española que busca romper el bloqueo estadounidense con el velero Astral de Open Arms: "Es como lo de Gaza, pero sin bombas"

Fue ideado como un buque de lujo hasta que su último dueño, Livio Lo Monaco (sí, el de los colchones que tanto anunció Constantino Romero), entendió que podría ser más útil que un simple barco de recreo. Consciente de que en el Mediterráneo, el mar en el que él "vive como un rey", mueren miles de personas cada año, Lo Monaco cedió el velero Astral a Open Arms para que pudieran usarlo en tareas de rescate. El empresario atinó bien. Desde 2016, el Astral ha rescatado a más de 15.000 personas, además de servir para tareas de observación, vigilancia y barco-escuela. Y no solo eso. Desde hace unos días, el velero navega hacia La Habana como parte de la misión Rumbo a Cuba, que pretende llevar paneles fotovoltaicos al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, dependiente de una red eléctrica cada vez más inestable.

Uno de los promotores de la iniciativa es Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas, fundador de Podemos y exeurodiputado. Urbán atiende a El HuffPost por teléfono poco después de conocerse que varias empresas españolas anunciaban que dejaban de operar en Cuba tras las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. "Esto es el vale todo", dice Urbán. "¿Dónde está la UE? ¿Dónde está el Gobierno más progresista de la historia? Esto está afectando a las empresas españolas... Si ya no es por Cuba, y por hablar en sus términos, ¿a qué esperan para proteger los interesas de las empresas españolas? No se dan cuenta de que el objetivo de EEUU es quitar, por ejemplo, a las hoteleras para después meter sus empresas", apunta.

Más allá de los 150.000 euros en placas fotovoltaicas que el Astral lleva de camino a La Habana, el objetivo de la misión Rumbo a Cuba es similar también al de las diferentes flotillas a Gaza. "Lo fundamental es denunciar el bloqueo. El Astral es un argumento político, un símbolo que cobra más importancia cuando Estados Unidos ya no deja ni entrar barcos con alimentación a Cuba. Solo China puede hacerlo, pero China piensa solo en China. Estamos aceptando una geopolítica de nuevos imperialismos", explica.

El endurecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba es cada vez mayor, lo que ha sometido a la isla a una situación de asfixia, económica pero también vital. "Lo que buscan – apunta Urbán – es que haya un levantamiento popular, que la gente diga que ya no puede más, y es comprensible que lo digan, porque están cada vez peor. En el mejor de los días están 20 horas sin electricidad. ¿Qué significa esto? No hay forma de refrigerar alimentos, los hospitales están sin luz para incubadoras, para operar... Y no solo eso, los meses de junio y julio son los peores en cuanto a calor tropical, y ya no es que no tengan aire acondicionado, es que no pueden ni enchufar un ventilador".

Ante esta perspectiva, y a pesar de una resistencia que dura ya años, los cubanos empiezan a no vislumbrar un futuro, mucho menos cuando la comunidad internacional tampoco parece que vaya a salir a protegerlos. Es a eso a lo que juega Estados Unidos. "Esto en derecho internacional es considerado un crimen de guerra, al estilo israelí sobre Gaza, pero sin bombas, al menos hasta que toque", denuncia Urbán, que reconoce que tampoco el Gobierno es perfecto, "pero el que pega la paliza es responsable de que el otro sangre, no es que se haya tirado al suelo y ya".

Para el promotor de la iniciativa, Palestina y Cuba son la constatación de "la muerte del orden liberal, del derecho internacional y del conglomerado que existía en la gestión internacional". "La ONU tiene 20.000 toneladas de ayuda en Cuba que Estados Unidos le ha prohibido repartir. ¿Cómo puede prohibir un país a Naciones Unidas que reparta ayuda y más en el marco de una crisis humanitaria? Yo me he perdido el párrafo, el reglamento, que dice que la ONU debe hacer caso a algo así", apunta.

Urbán pone además un ejemplo de este "vale todo" en el que ni siquiera Naciones Unidas se atreve a contradecir a Estados Unidos. "Cuando se produjo la negociación del jefe de la CIA con los cubanos, uno de los que iba con el estadounidense era el responsable de la operación militar en Venezuela que mató a 38 cubanos. Tú imagínate que empiezas una reunión así: 'Hola, soy Fulanito y me encargué de matar a los cubanos que protegían a Nicolás Maduro'. Ese es el nivel de brutalismo estadounidense", comenta.