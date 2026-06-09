Lo que dice Goldman Sachs de España va a levantar muchas ampollas en cierto sector de la derecha 

¿Por qué la economía española crece tres veces más rápido que la de la zona euro? Con esta breve pero contundente pregunta abre el medio económico Goldman Sachs un tema en su web donde analiza la situación financiera de España.

Según un estudio de Goldman Sachs Research, al igual que en 2025, España superará "significativamente al resto de la zona euro este año, gracias a una mayor productividad laboral y a una posición fiscal más sólida".

Este mismo estudio señala que se prevé que España "aumente su PIB un 2,1% interanual, lo que supone el triple del aumento previsto del 0,7% para la unión monetaria".

Dice Filippo Taddei, economista sénior de Goldman Sachs, que España está demostrando una "resiliencia estructural" en medio de la crisis energética mundial. Además, ponen encima de la mesa cómo está afectando la inmigración en el crecimiento de España.

Explican en el texto que la economía del país que preside Pedro Sánchez "se beneficia de políticas que difieren de las de sus vecinos europeos": "La acogida de grandes flujos migratorios netos por parte de España ha sido un factor clave para el crecimiento económico, incluso cuando su apertura a la inmigración ejerce presión sobre un mercado inmobiliario cada vez más ajustado".

Como algo positivo, en palabras de Filippo Taddei, España ha aumentado el empleo en sectores como las finanzas, la tecnología, la información y la comunicación, que tienen "un mayor valor añadido": "En España, este tipo de empleos ha crecido más del 20% desde 2019, aproximadamente el doble que en Francia o Italia".

El foco en 2027

Y qué pasa con el turismo. El financiero de Goldman Sachs ve en este sector primordial en España —casi el 13% del PIB según el INE— uno de los principales puntos para ver cómo será la economía española.

Como punto negativo sí recogen que desde 2023 España no tiene Presupuestos y pone el foco en el papel de los inversores con vistas a que haya elecciones generales en 2027: "Ahora, con las elecciones previstas para el próximo año, es seguro que los inversores volverán a centrar su atención en la política".

"Una prolongada incertidumbre política probablemente reduciría la confianza de los inversores en la continua transformación de la economía española y debilitaría los argumentos a favor de nuestras perspectivas positivas", sentencia Taddei en el texto recogido por Goldman Sachs.