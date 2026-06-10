Cristinini: "Cuando me hacían fotos de pequeña lloraba porque no me gustaban nada"
Entrevista a la streamer catalana, una de las más conocidas en España, en la que hace un repaso a su carrera, su paso por televisión y el rol de los creadores de contenido.
Cristina López (1989), conocida en el mundo de las redes sociales y los videojuegos como Cristinini, es una de las creadoras de contenido más influyentes de España. Un día probó por primera vez el popular videojuego League of Legends.
No necesitó adaptarse: se enamoró desde el minuto uno y descubrió un mundo detrás, el de los e‑sports, del que se puede vivir. Encendió una cámara y comenzó a grabarse mientras jugaba. Años después, ya suma más de tres millones de seguidores en Twitch y más de un millón en YouTube.
Se ha consolidado como una figura clave para entender cómo un creador de contenido también puede hacer televisión. Fue una de las caras del regreso de El Grand Prix junto a Ramón García, ocupando un espacio en el programa que aumentó considerablemente su notoriedad. Aunque salió del formato en la siguiente temporada, no ha dejado de ejercer como maestra de ceremonias en numerosas galas y eventos de empresas, televisión e internet.
Cuando era pequeña, era tan tímida que cada vez que le sacaban una foto se ponía a llorar. Pensar en hablar delante de más de dos personas le provocaba tal pánico que incluso se saltaba horas de clase cuando debía hacer una exposición oral. En El HuffPost cuenta que en la mayoría de las fotografías que le hicieron cuando era pequeña salía llorando e incluso esa timidez sigue vigente, a pesar de que ya habla delante de miles de personas cada día.
- Y a pesar de esa timidez, empezaste a grabarte ante una cámara jugando a videojuegos.
Nos remontamos a 2016. Conocí League of Legends, conocí los e-sports y vi por primera vez en mi vida una competición y flipé. No sabía que eso existía, el nivel de realización era alucinante, era como un partido de la NBA o de fútbol. Dije: "Jolín, esto mola mucho, quiero formar parte". Los videojuegos me han gustado desde siempre y descubrí que una persona se puede ganar la vida con el gaming. Indagué un poco.
Decidí abrirme un canal de YouTube para practicar delante de la cámara, ver cómo me sentía y ver hacia dónde podía tirar sin ningún tipo de pretensión, que yo creo que era un poco lo bonito de antes. No abrí el canal con la idea de hacerme famosa, fue porque quería practicar delante de la cámara, quiero ver qué retos salen de aquí, ver hasta dónde me puedo superar. Ahora ya sabemos que sí te puedes ganar la vida delante de la cámara, pero entonces no era nada común.
- Cada año presentas más galas y eventos. Algo estás haciendo bien. ¿Cómo lo vives tú?
Una muy buena pregunta porque yo vengo de ser una niña muy tímida en el colegio. Hablaba muy poquito delante de clase, era impensable para mí. Cuando tocaban exposiciones orales en el instituto sobre la célula procariota no iba a clase. Es una sensación rara porque me sigue dando vergüenza, soy muy tímida aunque no lo parezca. Me cuesta exponerme delante de a veces miles, cientos de miles y millones de personas. Me cuesta, pero lo hago. Si te digo que ya estoy acostumbrada, mentiría, me cuesta todavía. Siempre que voy a salir al escenario están esos nervios de uf, ¿qué hago aquí?
- Ahora te siguen millones de personas. ¿Cómo se gestiona eso emocionalmente? Te puedes sentir responsable de la gente que te ve.
Te sigue muchísima gente y sobre todo mucha gente joven, porque si te sigue mucha gente adulta, cada uno toma sus propias decisiones con su vida y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cuando te sigue gente jovencita, pasan muchas horas conmigo, por lo que me han dicho, sin ponerme ninguna etiqueta, me ven como una hermana mayor.
Aquí está la dualidad de siempre: ¿Qué somos nosotros para todos estos chavales? Debemos participar activamente en ser referentes para ellos, nos debe dar igual… Aquí hay dos corrientes: aquellos que dicen que ‘me da igual, hago el contenido que me da la gana, la responsabilidad es de los padres, yo no tengo que enseñar a nadie’. Lo entiendo, pero luego estamos un poco del otro lado, que nos ven muchos chavalitos y se crían con nosotros, algo de responsabilidad tenemos.
Yo creo en lo personal que sí debemos tener cuidado, no podemos hacer lo que nos dé la gana porque estas personas nos van a imitar. Yo sí que intento hacerlo de la mejor manera porque soy una humana, a veces lo haré mejor o peor, siempre intento que todo lo que haga sea pensando en que me están viendo niños y niñas. Por suerte mi gran mayoría de público es adulto. Yo voy a intentar dar mensajes positivos o que considero que se tienen que hablar, tener un debate sano.
Aunque entiendo que haya compañeros míos que se laven un poco las manos y digan, oye, yo no quiero esta responsabilidad porque yo hago lo que me da la gana y el que lo quiera que lo vea y el que no que no lo vea, que es responsabilidad de los padres o tutores legales decir, oye, esto no lo puedes ver o esto sí. También lo entiendo, aunque yo opino distinto.
- ¿Qué has aprendido de Twitch que has podido aplicar en la televisión?
De lo que más he aprendido es de Twitch a televisión. Es como la vida misma, hay que aprender a gatear, a andar, a correr… Me ha dado seguridad antes de ir a televisión porque yo no había estado nunca delante de una cámara. Cuando me hacían fotos de pequeña lloraba porque no me gustaban nada las fotos. He tenido que acostumbrarme y adaptarme primero a la cámara. Eso me lo ha dado Twitch, el día a día, enchufar un directo, estar hablando con la gente muchas horas. Tienes que rellenar muchos huecos porque tienes que entretener a muchísima gente durante mucho tiempo. Te va dando una capacidad de improvisación brutal porque no tenemos un guion al uso. Te desarrolla la capacidad de improvisar que a lo mejor es un poco lo que más miedo se tiene en televisión porque normalmente todo va guionizado.
De la televisión he aprendido lo que hay detrás de los programas. No somos conscientes cuando estamos en casa y vemos el programa todo montado y genial. No sabía lo que era una escaleta hasta que fui a trabajar a la televisión por primera vez. Pensaba que todo era viva la virgen. Me ha ayudado a profesionalizar lo que yo hacía, aprender cómo van las estructuras, la gente que trabaja detrás, cómo puedo ayudarles…
- Llevas muchos años jugando a videojuegos. ¿Alguno que te encante especialmente?
Cuando juegas algo por primera vez tienes un tiempo de adaptación, pero me enamoré del League of Legends en el minuto uno. Han pasado 10 años y sigo pensando lo mismo. Estoy enamorada de ese juego.
- ¿Cómo ves el futuro de la industria?
La pregunta del millón. A nivel técnico no sabría decirte porque pese a que soy gamer, hace ya muchos años que estaba más involucrada en programas de videojuegos. Ahora yo creo que me he dejado llevar un poco y simplemente cruzo los dedos y rezo para que vaya bien. No va a desaparecer. La industria en España es de las más grandes, sé que es verdad que hay cosas que se están dejando de hacer como el doblaje de videojuegos en España. Está en horas superbajas. Para mí en este sector es muy importante que un juego lo puedas tener en español.
Este debate está muy abierto porque las empresas consideran que no les sale a cuenta doblar en español, que los españoles no consumimos tantos videojuegos o que no los compramos tanto. Me parece un error. Pero si en España nos dicen que es la segunda industria que más factura. Es una industria que va a seguir creciendo 100%. En España tenemos muchas empresas indie que sacan videojuegos muy potentes. No sé si se apuesta tanto a nivel de ayudas y gobierno, que creo que se debería apostar más por ellos. Aquí tenemos personas a las que les encanta la industria y sí que están todo el rato con un startup, empiezan estudios muy chiquititos que desarrollan maravillas con muy poco dinero que serían más grandes si tuvieran ayudas fundamentales o europeas.
- A Rockstar tampoco le da la gana doblar. ¿Estás en el barco de este movimiento social que espera con ansias el GTA VI?
Sí, es verdad que yo jugué al vice City y al San Andreas y ahí me quedé porque luego me pasé al roleplay. Me he viciado como si no hubiera un mañana. Tengo muchas ganas, no es de mis juegos favoritos, pero estoy bastante ligada al GTA. Empecé a hacer roleplay hace muchos años y ahí me empezó a conocer muchísima gente, fue donde me empecé a hacer conocida. Me van a matar, pero tengo ganas de rolear en GTA VI.
- Otra gala presentada, la de los Premios PC Componentes, ¿cómo fue tu experiencia?
Fue una gala muy divertida, se la curraron mucho en el guion y las actividades que íbamos a hacer en el escenario. Cuidaron con mucho detalle y mucho mimo que no fuese la típica gala de premios al uso. Cuidaron esa parte de que los asistentes fueran parte de la gala y participasen activamente. Mira que he presentado cosas, pero prepararon unas cuantas actividades que no había visto antes. También es muy nostálgica, que creo que los millennials, que somos una generación en general muy nostálgica, todo eso del Nokia, el Windows Vista, etcétera, salieron a relucir.
- Compartiste escenario con Boris Izaguirre, que viene de la televisión clásica. ¿Aprendiste algo de él?
Me hacía muchísima ilusión porque era la primera vez que le conocí en persona. De hecho coincidimos en lo que era La Resistencia, a la que me invitaron y él tenía una sección, él sabía quién era yo. Me quedé flipando porque no es usual. Me pareció un tío con un aura muy chula, es un tío muy guay para presentar y del que se puede aprender muchísimo. Es una persona que tiene que tener algo, si no, es imposible que te mantengas 30 años en todos los programas habidos y por hacer. Es súper carismático. Cuando he estado en programas como en el Grand Prix, con Ramón García, intento empaparme de los profesionales que llevan tantísimo tiempo en el sector. Intento ser una esponja que absorbe lo máximo posible en el tiempo que me dan con ellos.
- Esta pregunta siempre la dejo para el final. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la pregunta. Actualmente, mucho mejor. He pasado unos años un poco regulares. Como siempre digo, mi trabajo es maravilloso. Somos gente afortunada no, lo siguiente. Lo que hacemos vale cada dolor de cabeza. Es el trabajo soñado: muy cómodo, hacemos lo que queremos y cuando queremos. Luego tiene esa partecita no tan buena que hay que aguantarla día tras día, que a veces se hace un poco cuesta arriba porque se nos deshumaniza mucho. Como decía Rajoy, somos sentimientos y tenemos humanos.
Somos personas, tenemos vida y hay cosas que nos afectan. A veces se gestiona mejor y a veces peor. Llevo un par de años que estoy bastante mejor, aprendiendo a gestionar todo, teniendo tiempo para mí, para mi familia. Luego tampoco me gusta quejarme, y menos en pública, porque es verdad que tal como está el mundo hoy en día, el acceso a la vivienda ya sabes cómo está, los alquileres, los chavales con 30 o 35 años no se pueden ir de casa… Siento que no es justo que luego nosotros vengamos de ay, no, es que me ha llamado no sé quién. Hay un montón de guerras activas, al final tienes que relativizar. Hay cosas malas en nuestro curro, pero al final son nimiedades. Somos muy afortunados.