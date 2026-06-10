La pregunta sobre Bad Bunny que han puesto en el examen de Lengua en la PAU de Castilla-La Mancha 

No solo Rosalía se ha colado en la Prueba de Acceso de la Universidad (PAU), si no que Bad Bunny también ha tenido su protagonismo en los exámenes que se están realizando por toda España durante estos primeros días de junio y que van a marcar el futuro de miles de estudiantes que buscan una nota en cuestión con el objetivo de entrar en la carrera deseada.

Ha sido en el examen de Lengua y Literatura que se ha puesto en Castilla-La Mancha donde ha habido una pregunta relacionada con el artista puertorriqueño, que está de gira en España y que lleva seis conciertos en el Riyadh Air Metropolitano y todavía le quedan cuatro.

"Elija una de las dos opciones propuestas, identifique la variedad lingüística utilizada y ponga un ejemplo que le permita hacer tal afimración", se puede leer en el enunciado del ejercicio en el que aparece la canción.

Concretamente en la primera opción busca una identificación de la variedad dialectal y, para ello, incluye parte de la letra de la canción de Bad Bunny La mudanza, del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. No hay figura en el mundo de la música que más titulares haya acaparado en España en las últimas semanas que el puertorriqueño, especialmente también gracias a su 'Casita'.

En cuanto a la segunda opción del examen, se pide identificar el nivel lingüístico de un fragmento del discurso de Javier Marías Sobre la dificultad de contar.

En total, este año han sido 9.978 los estudiantes castellanomanchegos que comenzaron este lunes la primera jornada de la PAU, una cifra que la propia Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) han calificado de récord respecto a convocatorias pasadas.

Los exámenes se alargarán hasta este miércoles 10 de junio, donde se realizarán los últimos de las asignaturas optativas para que, como fecha más tardía, a última hora de este viernes sepan las notas.