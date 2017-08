Ryan Atkin se convierte en el primer árbitro profesional abiertamente gay en Reino Unido

Ryan Atkin es desde este jueves 10 de agosto el primer árbitro abiertamente gay del fútbol profesional inglés. El colegiado habló abiertamente de su sexualidad en una entrevista en Sky Sports: "Pero si hablo de igualdad y de diversidad, voy a mencionar que soy gay porque es lo pertinente".

Atkin espera que la decisión de hacer pública su sexualidad ayude a combatir la homofobia en el fútbol: "Ser gay no tiene ninguna importancia cuando se trata de arbitrar un partido de fútbol". "La homofobia siempre es un problema. Aunque las cosas mejoran cada día. Podemos cambiar el juego y la cultura si cambiamos las mentes", ha asegurado.

Atkin, de 32 años, comenzó a arbitrar en 1999 y apoya la campaña 'Cordones arcoiris', lanzada por Stonewall, una asociación de defensa de los gays, lesbianas y transexuales, apoyada por la Federación Inglesa (FA) y la Premier League.

'I'm a referee, and I'm gay': British football's first publicly 'out' professional official speaks to Sky Sports https://t.co/ytep7QDjQX pic.twitter.com/PjsygMzHu9