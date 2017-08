Un hotel triunfa con su genial respuesta a un usuario que se quejó por los colchones

Las respuestas de clientes y establecimientos en plataformas de opinión como TripAdvisor se están convirtiendo en un género en sí mismo.

El último ejemplo lo ha dado el Hotel Restaurante Landaben, de Pamplona, que está triunfando en las redes sociales gracias a la respuesta que dio a un supuesto cliente en Google. "La cama supletoria no tenía un colchón adecuado", se quejó el usuario.

Una opinión más si no fuera porque Landaben lleva 30 años como restaurante, pero no abrirá su hotel hasta dentro de dos o tres semanas. Por tanto, es imposible que al cliente no le hubiese gustado el colchón. Porque todavía no existe.

Esta es la respuesta completa del establecimiento:

Antes de denunciar esta reseña como falsa, asumiendo que es posible que Google no la elimine, nos gustaría aclarar que es usted un adelantado a su tiempo. El Hotel Landaben todavía no ha abierto sus puertas y ya está usted probando sus camas con una antelación de tres semanas. Aprovechando esta paradójica situación nos encantaría conocer más detalles sobre su pasada futura estancia, de este modo podremos prevenir y solucionar las posibles incidencias el día que inauguremos el Hotel Landaben. A este respecto, tenemos particular interés en saber si la decoración será de su agrado o no le gustó; así como si el servicio de WiFi fue correcto o dará problemas. Hay, por supuesto, más preguntas que nos gustaría hacerle (apuestas, lotería, catástrofes naturales...), pero existe un riesgo terrible de romper la cadena lógico-temporal de nuestras vidas si conocemos con antelación aquellos hechos cruciales de nuestro devenir. Así pues, mantengámonos en ascuas. Sin otro particular, reciba un cordial saludo de todo nuestro personal, que estará encantado de saludarle el día de la inauguración, siempre y cuando no llegue usted muy pronto. Atentamente, Hotel Restaurante Landaben. Ahora y siempre; en ese orden.

El autor de la respuesta es Gabriel de Biurrun, quien asegura a El HuffPost que optó por tomarse con humor una opinión que claramente era falsa o errónea. "Cuando te encuentras con algo así es muy difícil solucionarlo, porque Google sólo permite eliminar el comentario si es insultante, xenófobo o algo así. Pero este no era el caso. Simplemente era falso o equivocado", explica.

Así que decidió que lo mejor era contestar con humor. "Fue una respuesta que hice rápidamente. Luego, como a mí mismo me hizo gracia, la colgué en mi Facebook y en el del restaurante", afirma.

A partir de ahí llegó un éxito viral que le ha sorprendido porque, subraya, ninguna de las dos páginas tienen muchos seguidores.

Un ejemplo de cómo convertir una mala opinión en una potente campaña publicitaria.