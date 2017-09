El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha abandonado el Gran Premio de Singapur después de que su monoplaza perdiese potencia tras sufrir un golpe en los primeros compases de la carrera.

El asturiano, que llegó a posicionarse tercero tras una buena salida, se subió al piano para esquivar los coches accidentados de Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari) —que chocaron nada más salir— en la primera curva. El incidente dañó su fondo plano.

Aunque pudo seguir en carrera, el bicampeón del mundo se vio obligado a retirarse de la cita después de evidenciar que su monoplaza iba perdiendo potencia como consecuencia de lo acontecido.

Ante este nuevo abandono, el sexto de la temporada y el noveno en lo que va de año, Guiseppe Marciante, uno de sus mecánicos ha publicado un tuit que muestra su descontento.

"Estoy realmente aburrido de ver carreras con mi coche roto delante de mi...", ha asegurado.

Im really bored of watching races with my broken down car in front of me...