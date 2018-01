La joven estrella del porno Olivia Nova. de 20 años, ha sido hallada muerta en su apartamento de Las Vegas (Nevada, EEUU), según ha confirmado su agente. La actriz, que comenzó su carrera como modelo a los 12 años, llevaba solamente un año trabajando en la industria del cine para adultos. Es la cuarta actriz porno hallada muerta en su casa en los últimos dos meses.

La agencia de Nova, LA Direct Models, ha confirmado su muerte en un comunicado: "Estamos muy sorprendidos por su fallecimiento repentino. Era una chica hermosa con una personalidad muy dulce. Estamos en shock. Descansa en paz, dulce ángel".

Direct Models is deeply saddened to learn of the passing of our model, Olivia Nova https://t.co/bPc0Fd6Gxj — LA Direct Models (@DirectModels) 8 de enero de 2018

Por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, y la policía ha abierto una investigación. Muchos están recuperando ahora uno de los tuits que publicó en Navidad, donde afirmaba sentirse sola lejos de su familia y a la espera de una llamada para "levantar el ánimo".

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜 — Olivia Nova (@olivianovaxxx) 25 de diciembre de 2017

Nova es la cuarta actriz porno que es hallada muerta en los últimos dos meses; antes que ella, murieron August Ames, Yuri Luv y Shyla Stylez.