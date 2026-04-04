Ayuso publica este tuit sobre Sánchez y la réplica de un investigador de Harvard no la vieron venir ni en Sol

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha llevado en las últimas horas una réplica de aúpa a uno de sus últimos mensajes por parte del académico italiano Alberto Alemanno, investigador graduado en la Universidad de Harvard y Catedrático Jean Monnet de Derecho Comunitario en HEC Paris.

En el mensaje que la dirigente madrileña compartió hace unos días en la red social X, criticaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no participar en la cumbre de decenas de países para desbloquear la situación en el Estrecho de Ormuz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid vio la noticia de que el líder del Ejecutivo español no estaría presente y dijo lo siguiente: "El infantilismo de Sánchez nos exilia de Occidente".

Al ver el mensaje de Ayuso, Alberto Almanno no ha dudado en responder con otro mensaje, de una forma que no habrá sentado nada bien ni en el PP de Madrid ni en la Puerta del Sol.

"La oposición española se burla de Sánchez por mantener a España fuera de la coalición que lucha contra Irán", ha señalado en la primera parte de su tuit, citando la frase que compartió la dirigente madrileña.

El investigador de la Universidad de Harvard ha recordado que, "sin embargo, el 77% de los españoles se opone a la guerra y, en gran medida, lo apoya". "La mayoría de los europeos también", ha expuesto.

"Cuando tu argumento de ataque es el cartel de campaña del bando contrario, has perdido la discusión", ha sentenciado el experto, en un mensaje suma más de 11.000 me gusta.

Lo que piensan los españoles

Según el barómetro que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado 18 de marzo, la mayoría de los españoles están a favor de la postura adoptada por el Gobierno de España, para sorpresa de Ayuso.

Un 64,3% de los ciudadanos se encuentran muy preocupados o bastantes preocupados. Pero la cifra crece todavía más si se les pregunta por las acciones que iniciaron tanto Estados Unidos como Israel al comienzo de la escalada.

Un 70,1% de los españoles ha asegurado que le provoca mucho o bastante rechazo la ofensiva que la Administración Trump y el Gobierno de Netanyahu arrancaron el pasado 28 de febrero, hace más de un mes, que ha provocado efectos económicos también en España.

Pedro Sánchez y su Ejecutivo han mandado el mensaje de 'No a la guerra' desde el primer minuto del conflicto, han rechazado que Estados Unidos use sus bases militares en España para la guerra en Irán y ha sido protagonista en una gran cantidad de medios internacionales, considerándole el anti-Trump.