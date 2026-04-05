Luis Bárcenas, sobre el papel de Rajoy en el 'caso Kitchen': "Era imposible sin el conocimiento de las altas instancias"
En una entrevista en 'El Mundo', el extesorero del PP señala a la cúpula del partido. "¿Por qué dos altos cargos del Gobierno iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?".
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que, a 24 horas para que arranque el juicio por el 'caso Kitchen', ha hablado del papel que el expresidente del Gobierno y de los populares, Mariano Rajoy, pudo tener en dicha operación.
Preguntado sobre si el exmandatario del PP tuvo algo que ver, ha reconocido que, desde su punto de vista, "una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido".
"¿Por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?", ha cuestionado.
Bárcenas ha hablado de la documentación y material que, según él, el Ministerio del Interior le quiso robar. "Copia de abundante documentación de carácter económico relacionada con múltiples campañas electorales que no se financiaron por los circuitos oficiales", ha expuesto.
Respecto a la operación policial y su éxito, el extesorero del PP ha justificado que "la operación policial la reconoce el propio comisario García Castaño en sede judicial y, efectivamente, como pude comprobar más adelante fue sustraído abundante material con contenido de carácter económico".
Preguntado sobre si había audios de Mariano Rajoy, Bárcenas ha destacado que "existía una en concreto que recogía una entrega por mi parte de fondos no declarados contablemente y que manejábamos el anterior tesorero (Álvaro Lapuerta) y yo".
Sobre el secuestro a su familia, Bárcenas ha asegurado que "el secuestrador no era un perturbado, tenía plena conciencia de lo que hacía, conocía el interior de mi casa donde, obviamente, no había estado nunca y es evidente, desde mi punto de vista, que fue enviado por alguien preocupado por la información de carácter económico que yo pudiese tener y que le pudiese afectar".
"En aquel momento no teníamos conocimiento de la existencia de Kitchen, por lo que no pudimos intuir, que estábamos ante una operación orquestada supuestamente desde el Ministerio del Interior", ha añadido.
El extesorero del PP ha señalado que "la fecha del secuestro coincide plenamente con las del operativo policial montado por Interior sin autorización judicial" y hablado de "qué casualidad" que "ese día no hubo seguimientos policiales a mi familia, cuando los estaba habiendo todos los días según hemos podido saber después". "La madre del secuestrador ya reconoció a un medio de comunicación que a su hijo le pagaron por el secuestro y que había más gente detrás", ha razonado.