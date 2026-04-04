Trump da 48 horas a Irán para alcanzar un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz: "El tiempo se acaba"

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula al bajar del Air Force One a su llegada a West Palm Beach (Florida), el 20 de marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta su amenaza y avisa a Irán de que se agota el tiempo para alcanzar un acuerdo en el estrecho de Ormuz. 48 horas. Ese es el tiempo que tiene para acercar posturas y abrir el estrecho.

En un mensaje publicado en Truth Social, el líder norteamericano ha advertido de que si no cede, la situación será catastrófica para Irán. "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz?", ha cuestionado.

Pero Trump ha avisado: "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!", ha asegurado, en un escueto mensaje en el que arranca el contador hasta que el conflicto aumente si no hay acuerdo.

La amenaza del presidente de Estados Unidos aparece en la misma semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.

Los bombardeos no cesan

El mensaje de Trump también se produce horas después de que se hayan registrado ataques por parte de ambas partes. Las autoridades iraníes han denunciado este sábado que aviones estadounidenses e israelíes han atacado las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, en un bombardeo que se ha saldado con un fallecido.

"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", ha informado un trabajador de la instalación a la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Nunca ha rechazado conversaciones de paz

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este sábado que su país nunca ha rechazado posibles de conversaciones de paz con Estados Unidos en suelo paquistaní y que toda información sobre una negativa de su país no es más que una adulteración de la realidad difundida por los medios estadounidenses.

Medios iraníes dejaban entrever el viernes que estas conversaciones iban a tratar sobre un posible alto el fuego de 48 horas mientras el portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, denunciaba una serie de "demandas irracionales" por la parte norteamericana.

Sin embargo, Araqchi se ha negado a hablar de un rechazo explícito por parte de su país. "La postura de Irán está siendo tergiversada por los medios estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos a Pakistán por sus esfuerzos y nunca nos hemos negado a ir a Islamabad", ha indicado el ministro de Exteriores.

Araqchi ha reiterado que, en lugar de ceses temporales de hostilidades, "lo que nos importa son los términos para un final definitivo y duradero a la guerra ilegal que se nos impone". El homólogo paquistaní de Araqchi, Ishaq Dar, ha respondido al mensaje del ministro de Exteriores iraní con palabras de elogio: "Agradezco sinceramente tu aclaración, mi querido hermano".