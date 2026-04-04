Adriana Hest, la politóloga que triunfa en TikTok: "La ultraderecha vive de los bulos porque son más atractivos que la verdad"

Elon Musk compró la red social X, antes Twitter, en octubre de 2022. Durante los meses posteriores la cifra de mensajes tóxicos subió un 50%, recibiendo estos, además, un 70% más de 'likes', tal como señala un artículo científico publicado el pasado año por la revista Plos One.

Sin embargo, y pese a que los algoritmos tienden a premiar esta tendencia, hay algunas personas que han decidido poner pie en pared y rebelarse. Adriana Hest, cuyo nombre real es Adriana Huedo Esteban, es una de ellas.

Politóloga y jurista de formación, a sus 25 años cuenta ya con más de 142.000 seguidores en TikTok, la red social que la ha dado a conocer gracias a su activismo político.

El HuffPost habla con esta madrileña que se dedica a divulgar análisis sobre lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo, acercando temas como los derechos humanos o el feminismo desde una visión abiertamente progresista.

Tras varios años divulgando contenido en redes, Adriana Hest acaba de publicar La ultraderecha contra la verdad. 50 argumentos políticos para vencer al odio, una obra donde busca desmontar todas las mentiras que "infestan los parlamentos, las redes, los platós y los debates cotidianos". Y para ello se sirve de datos e información contrastada.

Trabajó en el Ministerio de Cultura y posteriormente en el Congreso de los Diputados, lo que la llevó a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en la esfera política de España. Fue entonces cuando empezó "de broma" subiendo vídeos a TikTok. Tiempo después ese hobby terminó convirtiéndose en su trabajo.

"Me daba rabia de ver tanta mentira en redes sociales"

Adriana Hest fue testigo de cómo redes sociales como X se convirtieron, a raíz de la pandemia del Covid, en un caladero de bulos e información falsa. De ahí, asegura, procede el título de su libro, porque "la ultraderecha va contra la verdad".

Para esta joven activista "nos encontramos en un punto en el que lo es lo más importante no son los datos": "A mí me han pasado experiencias a nivel universitario, de llevar datos de fuentes oficiales y que me digan en que esas fuentes no valen porque son del Gobierno de España".

Las responsables son, precisamente, las redes sociales, pues es aquí donde la ultraderecha encuentra un vehículo para difundir sus bulos. "Crean narrativas en torno a todos los temas, que al final son narrativas muy simples pero que venden muchísimo", explica Adriana Hest, que cree que en este momento "los datos dan igual frente al relato".

Esta situación ya se dio "con el fascismo clásico". Adriana Hest pone de ejemplo un periodo histórico muy concreto cuando echar la culpa de los males que afectaban al país de turno a los extranjeros era la norma habitual.

"Ahora la culpa de todo es de los inmigrantes, ¿no? Si no tenemos casa pues culpa de los inmigrantes. Si el precio de las cosas suben, pues culpa de los inmigrantes. Entonces pues tenemos la solución: echarles a todos y nos irá mejor, ¿no?", lamenta la joven.

"Da igual cuantas carreras estudies... si eres mujer no tienes ni idea"

Adriana Hest apunta directamente a la red social X, propiedad del magnate Elon Musk, pues "existe un algoritmo que beneficia y premia al discurso de ultraderecha". Ella misma sufrió las consecuencias de ello tras publicar un vídeo. El odio que recibió fue tal que tuvo que cerrar su cuenta personal. "Fue horrible", asegura.

En su libro, la politóloga pone el foco sobre los más jóvenes como principales objetivos de los bulos que "la ultraderecha difunde en redes". Para Adriana Hest, "es normal que encuentren aquí un sitio en el que sentirse unidos". "Eso lo hace muy bien la ultraderecha", apostilla.

La joven madrileña también apunta a la capacidad de organizarse que tienen quienes comulgan con los discursos de odio. "Son muy violentos y van a por ti no porque hayas hecho algo mal, si no porque no les gustan tus ideas".

Al hilo de esta cuestión menciona a las activistas Elena Reinés o Sarah Santaolalla, quienes han sido víctimas del odio de otros activistas de ultraderecha recientemente. "Da igual cuántas carreras estudies… por ser mujer no tienes ni idea", resume Adriana Hest, que destaca el género como un factor clave en el odio que ha recibido ella y otras activistas en redes sociales.

¿Por qué algunos jóvenes creen que "con Franco se vivía mejor"?

En su libro, Adriana Hest señala un patrón muy claro entre los jóvenes: la falta de conocimiento les lleva a creerse casi cualquier cosa, como que "con Franco se vivía mejor". De hecho, según el CIS, alrededor de un 20% de los jóvenes lo cree así.

"Si en los colegios no estamos estudiando lo que fue el franquismo y le añadimos que en redes sociales hay cinco streamers contándote lo que fue el franquismo desde su perspectiva ultraderecha, esos jóvenes, ¿qué pueden pensar? Es que es el caldo de cultivo perfecto para que piensen que el franquismo fue maravilloso, porque simplemente les dicen que con el franquismo teníamos casa, y ya está", defiende la activista.

La propia Adriana Hest recuerda que durante su etapa como estudiante apenas se pasaba de puntillas por esta etapa de la Historia reciente de España: "Los jóvenes desconocen totalmente toda esta etapa, y si no la estudias porque tú quieres o porque después en una etapa universitaria tengas que estudiarla, no lo vas a entender".

Una cuestión que enlaza directamente con la permisividad de las redes sociales con todo tipo de discursos de odio. La joven activista aboga por la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, materia de debate en los últimos meses.

"Me encantaría que fuese un entorno seguro para todo el mundo, pero no lo es para nadie, y menos para los menores. En estas etapas educativas en las que necesitas crecer de otra manera creo que no es en redes", sostiene.

"Hay personas con las que no se puede debatir"

Adriana Hest ofrece en su libro un total de 50 argumentos políticos para vencer al odio. Explicados de forma sencilla y accesible para todo el mundo, estos pueden servir para contrarrestar los bulos que sobrevuelan una reunión familiar o de amigos. Pero cuando se trata de intercambiar opiniones cara a cara, recordarlos no es fácil.

La politóloga cree, no obstante, que no en todos los contextos merece la pena tenerlos en cuenta: "He aprendido que hay personas con las que no se puede debatir, que no quieren aprender y que da igual los argumentos que des". Pese a ello, anima a "tener claras algunas nociones", pues si no "la narrativa que tienen ellos, que es totalmente falsa, es la que se impone".

Al hilo de esto, Adriana Hest confiesa que le da mucha rabia que su libro exista, porque "es como volver a sacar estos temas otra vez cuando siento que ya los deberíamos haber superado". Asimismo, la politóloga cree que lejos de percibirse como un libro de izquierdas, los argumentos que hay en su interior "deberían ser los de cualquier demócrata".

El PP, cada vez más alineado con Vox

La joven madrileña también hace un análisis político del momento que vive España. Preguntada por si ve posible un gobierno entre Partido Popular y Vox tras las próximas elecciones generales, Adriana Hest: "Es bastante probable que ocurra".

"A mí me encanta tener esperanza en España, pero creo que es lo que va a ocurrir y no veo al PP ahora mismo en otro contexto. Tienen una cúpula que está totalmente alineada con Vox", asegura la politóloga, que se muestra especialmente crítica con la estrategia del PP.

"Están intentando que los votos de Vox vayan al Partido Popular, creo que todavía no se han dado cuenta de que la estrategia no les está yendo bien, y creo que van a seguir en esa estrategia y es bastante probable que veamos un gobierno de PP y Vox", opina Adriana Hest.

Para la activista, la única forma de que esto no ocurra es que haya una unión de izquierdas. "No sé qué pensar porque con la izquierda es bastante difícil, pero deberían tener un proyecto común que genere esa esperanza y esas ganas de la gente de salir a la calle a votar para que al final pueda haber una posibilidad alternativa", afirma.