Un experto en comunicación hace este análisis sobre la presencia de los reyes y sus hijas en una procesión de Carabanchel

Foto de archivo de los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en Asturias.

Es una de las imágenes de las últimas horas. Los reyes, Felipe VI y Letizia, y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido por sorpresa a la procesión nocturna de Semana Santa del Silencio en el distrito madrileño de Carabanchel.

No había ninguna confirmación oficial de su presencia, pero la familia real se convirtió en la gran protagonista mientras los vecinos aguardaban en los alrededores a la salida de la procesión desde la Parroquia San Sebastián Mártir.

Y claro, con todo el mundo con el teléfono en la mano, la noticia no tardó en darse a conocer a través de las redes sociales. Muchos de los presentes hicieron fotografías y vídeos a los monarcas y sus hijas.

De hecho, según se puede ver en uno de los vídeos, hay vecinos que les agradecen que hayan decidido pasarse por Carabanchel. "Doña Letizia, muchas gracias por venir a Carabanchel", le dijo uno de los vecinos a la reina, que no dudó en reaccionar.

De hecho, en redes sociales hay quien ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fuese a la Semana Santa de Málaga o de Sevilla y no se pasara por una procesión como la de Carabanchel. Lo que se suma a su comentado tuit sobre "La Madrugá" de Sevilla, que terminó borrando porque las fotografías eran de día.

Tal y como ha recogido EFE, en la procesión, que ha partido de la plaza de la Parroquia, a las 21:00 horas, se han podido ver los pasos de Jesús Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, el Santísimo Cristo de la Misericordia y del Perdón, la Piedad, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.

El análisis de un experto en comunicación

Al ver la escena, el politólogo y consultor de comunicación política Javier Sánchez González no ha dudado en dejar bastante clara su opinión sobre lo que supone la presencia de los reyes y sus hijas en Carabanchel.

"La Monarquía española entiende a España mejor que ningún político. Por eso aguantan tanto", ha señalado en el primer tuit.

"La Casa Real no aparece por sorpresa en Carabanchel por casualidad. Es estrategia: barrio obrero, sin prensa, sin foco oficial… y que circule en redes. Eso genera autenticidad percibida: parece espontáneo, cercano, no preparado", ha destacado.

Para el experto en comunicación, la presencia de la familia real en la procesión, "psicológicamente, reduce distancia y aumenta credibilidad". "No comunica poder. Comunica normalidad", ha sentenciado.