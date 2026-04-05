Trump asegura que el soldado rescatado en Irán "está gravemente herido": "Es un coronel muy respetado"

Donald Trump ha anunciado este domingo que el Ejército norteamericano ha rescatado al tripulante del caza F15 derribado este viernes por Irán. El presidente de Estados Unidos ha informado que se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní, después de casi dos días de intensa búsqueda del soldado. Aunque en un principio aseguró que estaba "sano y salvo", ahora el presidente asegura que "está gravemente herido".

"Rescatamos al tripulante/oficial de un F-15, gravemente herido y sumamente valiente, de las profundidades de las montañas de Irán", ha asegurado el presidente en una nueva publicación en redes sociales." El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran número de efectivos, y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que representa para el personal y el equipo", ha agregado el presidente.

También, ha aprovechado para volver a lanzar halagos a su ejercito: "¡Una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!". Eso sí, convoca rueda de prensa este lunes a las 13.00 hora local (19.00 en la España peninsular). "Daré una conferencia de prensa, junto con los militares, en la Oficina Oval. ¡Que Dios bendiga a nuestros grandes guerreros militares!

Esta misma mañana, explicó que "las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo", ha asegurado, para subrayar a continuación que, "jamás" abandonarán a un soldado norteamericano. "Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", ha asegurado el presidente.

Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones "sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido" demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán "abrumadores".

Tras conocerse su situación, las autoridades iraníes también organizaron su propio operativo de búsqueda en la provincia de Kohgiluyé y Buyer Ahmad, en el suroeste de Irán, en el área donde se cree que puede haber caído el segundo tripulante estadounidense, llegando a ofrecer una recompensa para quien logre capturar o matar a la tripulación del caza derribado.

Irán lo desmiente

Teherán a desmentido a Washington y ha informado este domingo que frustró el intento de Estados Unidos por rescatar al piloto de un caza derribado. Según el gobierno iraní, durante la operación fueron alcanzadas "varias aeronaves".

"Las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y el intento de rescatar al piloto fracasó", aseguró el portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

Asimismo, Indicó que la operación fue repelida mediante una acción conjunta de la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y las fuerzas de seguridad, que lograron impedir el rescate tras la entrada de aeronaves enemigas en el centro del país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado que las aeronaves fueron destruidas durante la operación y calificó el episodio como una "nueva derrota humillante" para Estados Unidos. La Guardia acusó a Trump de intentar encubrir el fracaso de la operación tras afirmar en redes sociales que se había llevado a cabo una misión especial para rescatar al piloto.

Un ultimátum de 48 horas

Trump avisa: "El tiempo se acaba". El presidente ha avisado este sábado a las autoridades de Irán que dentro de dos días expirará el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz o bien pacte un acuerdo para poner fin a la guerra.

"¿Recordáis cuando di a Irán diez días para pactar un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Pues el tiempo se acaba: quedan 48 horas antes de que desencadene el infierno sobre ellos", ha asegurado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social

El mensaje de Trump de este sábado destaca en particular por el marcado cariz religioso que ha introducido. A su tradicional aviso sobre la posibilidad de "desencadenar el Infierno", Trump ha rematado su comentario, aprovechando el periodo de Semana Santa, con el mensaje de despedida "Gloria a Dios".

La amenaza del presidente de Estados Unidos ocurre al término de una semana en la que Irán ha descartado pactar un alto el fuego provisional con Estados Unidos aunque sus autoridades han matizado que estarían dispuestas a negociar un final "definitivo y duradero", en palabras este sábado de su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi.