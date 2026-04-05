Ayuso va al último concierto de Rosalía en Madrid, publica este tuit y muchos le recuerdan lo mismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido perderse la gira Lux Tour de Rosalía en la capital española y ha asistido al último concierto de la artista catalana en la ciudad.

Fue el pasado 30 de marzo cuando Rosalía aterrizó en Madrid. Desde entonces, durante toda la semana, ha ofrecido un total de cuatro conciertos. Dejando momentos para el recuerdo y anécdotas, como la vivida en el confesionario junto a Aitana.

Pero este sábado se ha despedido de la capital española. Una actuación que no ha querido perderse Ayuso y que no ha dudado en describir con un mensaje publicado en la red social X.

"Rosalía: el mejor concierto. ¡Maravillosa!", ha señalado, junto a una fotografía desde el Movistar Arena, tras asistir y disfrutar de primera mano del último capítulo de la gira Lux Tour en Madrid.

El famoso tuit de Rosalía

Tras publicar el mensaje en la red social X, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comenzado a recibir numerosas reacciones al tuit con las dos palabras que la artista catalana publicó hace más de cinco años.

"Sí, Rosalía es maravillosa. Mira lo que piensa de vuestros socios", ha recordado uno de los usuarios, junto a una captura del tuit que puso Rosalía tras las elecciones generales de noviembre de 2019: "Fuck vox" ("que jodan a Vox")".

A este tuit que Rosalía publicó en plena jornada electoral de 2019, contestó Vox desde su perfil oficial en la red social X: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria".

Ayuso, pero también Yolanda Díaz

El día de estreno de Rosalía en Madrid reunió a numerosos rostros conocidos. Entre muchos otros, el cineasta Pedro Almodóvar, el cantante Israel Fernández, el cómico Ignatius Farray o la creadora de contenido Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, que subió al escenario.

Pero lo más llamativo se ha vivido este mismo sábado. Además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la grada, también estaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Díaz ha publicado dos stories durante el concierto en Madrid y no ha dudado en describir a la artista catalana y el concierto con dos palabras, una en cada publicación. "Diva" e "impresionante".

Algunos han aprovechado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y la presidenta madrileña estaban en el mismo concierto para asegurar que "lo que no una Rosalía, ya no lo une ningún parlamento".