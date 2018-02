La próxima película de Harry Potter no mostrará "explícitamente " que Dumbledore es gay

Han pasado 10 años desde que J. K. Rowling sorprendió a sus fans al revelar que Albus Dumbledore, el director de Hogwarts y principal mentor de Harry Potter, era gay.

"Siempre pensé en Dumbledore como si fuera gay. Se enamoró de Grindelwald y eso sólo incrementó su horror cuando se descubrió cómo era realmente", confesó en 2007 en un encuentro en el Carnegie Hall.

Eso añade una dimensión interesante a las precuelas que Warner Bros está desarrollando, guionizadas por la propia Rowling, que tratan el ascenso (y, presumiblemente, caída) de Grindelwald.

Después de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, su secuela, Los crímenes de Grindelwald, se estrena el 16 de noviembre de este año. ¿Se atreverán a abordar la homosexualidad de uno de los personajes principales en una película dirigida al gran público, en gran medida infantil?

Parece ser que no, no tendrán ese valor. Al menos de momento. Así lo ha revelado el director David Yates (responsable de todas las películas de Harry Potter desde la quinta entrega) en una entrevista con Entertainment Weekly.

"No explícitamente. Pero creo que todos los fans lo saben. Tuvo una relación muy intensa con Grindelwald cuando eran jóvenes. Se enamoraron el uno del otro, de sus ideas e ideología", explica.

Sobre Dumbledore, ha revelado que es "un rebelde inconformista y un profesor que inspira a sus alumnos en Hogwarts. Es ingenioso y tiene mordiente. No es un célebre y anciano personaje. Es un personaje cambiante. Y frente a Johnny Depp como Grindelwald, son una pareja increíble", asegura Yates.

Jude Law como Albus Dumbledore en 'Los crímenes de Grindelwald'.

El director de Hogwarts será en las precuelas sólo el profesor de Transformaciones y estará encarnado por Jude Law. Los crímenes de Grindelwald es la segunda de una pentalogía sobre aquella época, 50 años antes de Harry Potter, y quizá en las próximas entregas sí se aborde el tema de su homosexualidad.

Rowling ya anticipó hace dos años: "No puedo deciros todo lo que me gustaría porque esta historia tiene cinco partes y, obviamente, hay mucho que ir mostrando de esa relación. Veréis a Dumbledore como un hombre joven con muchos problemas; no siempre fue ese sabio... Le veremos en una época en la que aún tenía mucho que aprender. Y sobre su sexualidad... (pausa dramática) Mirad este momento".

Los fans se han tomado fatal la revelación de que la segunda precuela no tocará el tema.

Total, que J. K. Rowling no nos contó durante Harry Potter que Dumbledore era gay porque no era relevante para la historia y cuando la historia va de Dumbledore y del ROMANCE más importante de su vida no lo muestra explícitamente porque, pues, ehm, patatas. — Iria G. Parente (@Iriagparente) 31 de enero de 2018

David Yates ha confirmado que no se hablará de la sexualidad de Dumbledore de forma explícita en la saga Animales Fantásticos. Queremos ver en la gran pantalla a un Albus Dumbledore GAY, al igual que vimos a un Harry Potter heterosexual. Es indignante. — El Profeta (@EiProfeta) 31 de enero de 2018

Vamos a meter dos romances heterosexuales innecesarios en Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, pero para qué contar el amor que marcó la vida de Dumbledore aunque sea fundamental para la trama. Pero, eh, que Dumbledore es gay, somos progreeees. — Tsundoku / Ellaaaa ganadora (@AlbaMCheshire) 31 de enero de 2018

Estoooo... ¿y cómo cuentas la historia de Dumbledore y Grindelwald sin mencionarlo? ¿"Eran muy buenos amigos y por eso iban de la manita y se morían por comerse la boca"? — A. (@paginasalvuelo) 31 de enero de 2018

Dumbledore being gay has, for better or worse, become one of the most widely discussed elements of Harry Potter lore since Rowling first announced it. The fans are interested in it. Why *wouldn't* you want to include it? — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) 31 de enero de 2018

El hecho de que Dumbledore sea gay, para bien o para mal, se ha convertido en uno de los elementos más discutidos en el universo Harry Potter desde que Rowling lo reveló. A los fans les interesa mucho. ¿Por qué NO QUERRÍAS incluirlo?

Honestly this is the perfect example of what I'm talking about. NOT saying Dumbledore is gay on-screen isn't just "not taking a stance on supporting LGBTQ+ rights," it's actively supporting a status quo that marginalizes queer people. https://t.co/fyKQzae9S4 — Maggs (@SamMaggs) 31 de enero de 2018

No decir que Dumbledore es gay en la pantalla no es sólo "no apoyar los derechos LGTBI", es activamente apoyar un statu quo que marginaliza a los homosexuales.

Dumbledore will be exactly as ~canonically gay~ in Fantastic Beasts 2 (2018) as he was in Harry Potter 1 (2001), which is to say: not at all. — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) 31 de enero de 2018

Dumbledore será exactamente tan gay en la historia de Animales fantásticos 2 como lo fue en Harry Potter 1. Es decir: nada en absoluto.

A tal punto ha llegado la cosa que Rowling se ha cabreado en su Twitter, asegurando que los va a silenciar en la red social:

Being sent abuse about an interview that didn't involve me, about a screenplay I wrote but which none of the angry people have read, which is part of a five-movie series that's only one instalment in, is obviously tons of fun, but you know what's even *more* fun? pic.twitter.com/Rj6Zr8aKUk — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de enero de 2018

Que me insulten a raíz de una entrevista que no me involucraba, sobre un guión que he escrito pero que ninguno de todos los que están tan enfadados ha leído, que es parte de una serie de cinco películas y sólo una de ellas, es obviamente muy divertido. ¿pero sabéis qué es aún más divertido? *silenciar*

Esta es la sinopsis oficial de Los crímenes de Grindelwald:

Grindelwald ha cumplido su promesa y se ha escapado de prisión para reunir a sus seguidores, la mayoría desconocedores de sus verdaderas intenciones: provocar una rebelión entre los magos de sangre pura para que gobiernen sobre todos los seres no-mágicos.

Para desbaratar sus planes, Albus Dumbledore se alía con su antiguo estudiante Newt Scamander, que se presta a colaborar sin saber los peligros que le esperan. El amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos más fieles y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.