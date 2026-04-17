Un medio suizo define a Sánchez como "el Don Quijote moderno": lo que dicen después, no tiene precedentes en España

El medio suizo NZZ —Neue Zürcher Zeitung— ha dedicado un perfil a la figura de Pedro Sánchez que, por lo que dice de él, no va a pasar desapercibido en España.

Con motivo de la celebración en Barcelona de una cumbre que reúne a algunos de los líderes y referentes más destacados del espacio progresista global, el medio suizo ha escrito sobre el presidente de España que es "el Don Quijote moderno", en referencia al personaje de Cervantes.

En la cumbre estarán el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Brasil, Lula da Silva; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente del Consejo Europeo, António Costa y el dirigente uruguayo, Yamandú Orsi.

Seguro que hasta Barcelona ha viajado este artículo de NZZ donde explican cómo Pedro Sánchez "se convirtió en un faro de esperanza para la izquierda mundial". "Este fin de semana, el primer ministro socialista reúne a destacadas figuras progresistas en Barcelona. A nivel internacional, es reconocido por su oposición a Donald Trump. En su país, se enfrenta a un reto mucho mayor", reza el subtítulo de la noticia.

Dice el cuerpo de la noticia que la leyenda de esta "Don Quijote moderno" empieza en un Peugeot 407 negro, coche con el que Sánchez recorrió España cuando fue cesado del PSOE —en ese coche iban Koldo, Ábalos y Cerdán— , y termina con él como jefe del partido y candidato a la presidencia.

El "inconformista" que recuperó el PSOE

Hablan de Pedro Sánchez como "un inconformista al volante, al que nadie prestaba atención entonces, pero que ahora lleva ocho años gobernando el reino de la Península Ibérica".

Después de analizar su paso por el PSOE y sus inicios en el partido, el artículo habla de cómo es la relación de Sánchez con la derecha española y dicen: "Quienes lo conocen bien atribuyen su espíritu combativo a su pasado como atleta. Jugó al baloncesto en las categorías inferiores del prestigioso club Estudiantes de Madrid. Asimismo, en los círculos políticos se reconoce su intelecto, algo poco común entre los políticos actuales".

Valoran también su físico —lo llaman "impecable presencia y porte"— y su buen inglés "una auténtica novedad para un jefe de gobierno español".

"Para la derecha española, es prácticamente un trapo rojo para un toro. Muchos de los insultos rituales, no solo del partido ultraderechista Vox, sino también del conservador PP y del establishment judicial y mediático, son apenas citables", dice el texto.

También exponen la corrupción de su entorno más cercano pero señalan que "las pruebas se consideran endebles y el juez [Peinado] que lleva mucho tiempo investigando el caso es visto como políticamente motivado".

Sí que mencionan que dentro de España hay "escándalos de soborno, sexo y corrupción" y citan a Ábalos y Cerdán y señalan que en estos casos "las pruebas circunstanciales son abrumadoras".

La frase final del texto en el medio suizo hace referencia precisamente a esto: "Las acciones de este dúo están dañando la leyenda de Sánchez, sobre todo porque en aquella época solían ir con él en el Peugeot".