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Nueva fase en la relación PP-Vox tras el pacto de Extremadura
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Nueva fase en la relación PP-Vox tras el pacto de Extremadura

Guardiola respira tras meses muy duros en los que su equipo llegó a no ver salida. Las cesiones en migración en Extremadura, avaladas por Génova, descolocan a parte del PP

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle, tras anunciar el acuerdo
La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder de Vox, Óscar Fernández Calle, tras anunciar el acuerdoEFE

Cuatro meses. Un calvario político desde que el PP ganó con claridad las elecciones en Extremadura hasta que pudo anunciar el pacto de gobierno con Vox a última hora del jueves. Ya con todo hecho, Génova quiso esperar un poco más “porque era el día” de Francina Armengol, después del último informe de la UCO. Pero María Guardiola no quiso arriesgarse tras tener el “sí” definitivo de sus interlocutores. “Ha sido duro, pero ahora tenemos cuatro años”, resumen en su equipo. Es la hora de la verdad, una nueva fase las relaciones entre ambas formaciones.

Hasta lograr esa fumata blanca que, de facto, desbloquea los acuerdos pendientes en Aragón y Castilla y León, Guardiola ha vivido una auténtica odisea. Y sí, hubo momentos en los que creyó que no había margen de maniobra y temió por una repetición electoral.

Durante semanas, la líder popular llamaba o escribía a Vox sin obtener respuesta. Pedía reuniones y nadie le hacía caso. “Que sufra”, sugerían en el partido ultra, mientras recordaban las palabras de Santiago Abascal sugiriendo a Alberto Núñez Feijóo que cambiara de candidata si quería gobernar. “Llegó a parecer que no había solución”, constataban en el PP. Que no había salida.

Los movimientos “extraños”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
  El líder del PP, Alberto Núñez FeijóoEFE

Los nervios arreciaron en el PP de Extremadura, y también en Génova. Y llegó la irrupción de la dirección nacional en las negociaciones. Ya era también Miguel Tellado, el hombre fuerte de Feijóo, el que se la jugaba. Entonces, en la estructura regional empezaron a ver fantasmas, movimientos “extraños” contra la presidenta autonómica. “Si la tienen que dejar caer lo harán”, se preocupaban. “Discreción”, se imponían. Y se retomaron los contactos.

Las elecciones en Castilla y León supusieron un punto de inflexión, según fuentes conocedoras de los contactos. Vox fue consciente de que “bloquear tiene consecuencias”. Y el PP empezó a ver la luz a final del túnel. “Tienen el control de la fecha, de cuando lo anunciamos, pero habrá pacto”, destacaban los populares hace ya bastantes días. Además, Abascal asumió que tenían que volver entrar en los gobiernos, pese a su resistencia inicial, y se empezó a concretar el organigrama, aunque se desmintiera públicamente.

Lío por las cesiones en migración

El siguiente acuerdo será el de Aragón, y será muy parecido al rubricado en Extremadura. “El marco general será el mismo”, explican las fuentes consultadas por El HuffPost. “Será mejor que el extremeño”, sugieren en el entorno de Jorge Azcón. Como Guardiola, él está teniendo autonomía en el esquema de su gabinete o sobre las cuestiones específicas del territorio. Pero Génova ha estado muy atento a los pasos pactos en materia de migración, por ejemplo.

En concreto, Vox logra que los populares en Extremadura se comprometan a reformar la ley de extranjería para acabar con la prohibición de discriminar a los migrantes, en el marco de lo que ellos denominan “la batalla cultural”. Un extremo que no ha gustado a todos en el PP, como dio a entender Isabel Díaz Ayuso desde Bruselas. “No se puede aplicar”, corroboró otro líder autonómico. Si bien, en Génova zanjaron: “Cuenta con nuestro aval”.

Por su parte, Guardiola se cuidó de no atravesar determinadas líneas rojas en materia de feminismo para que no hubiera nada por escrito que afecte a su credibilidad en este sentido. “Los derechos de las mujeres, la igualdad y la libertad de las personas LGTB están protegidos”, se reivindicaron. “Y eso es lo importante, saber llegar sin perder la esencial y lo que cada cual defiende”.

“Toca resetear”

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  Juanma Moreno, presidente de AndalucíaEuropa Press via Getty Images

Sea como fuere, ambas partes saben que se la juegan. “Toca resetear”, conceden en el equipo de Guardiola, aún con la adrenalina en el cuerpo. Porque, en esencia, el PP y Vox tienen que demostrar que pueden entenderse y gobernar, con las elecciones generales en el horizonte. De hecho, no son pocos los dirigentes que, en privado, confiesan que Feijóo no podrá cumplir su compromiso de gobernar en solitario. “Lamentablemente no dependerá de nosotros”.

Antes, llegarán las elecciones en Andalucía, el próximo 17 de mayo. Y Juanma Moreno no se esconde. Su objetivo es no tener que enfrentarse a lo que ha vivido Guardiola. “Es lo que queremos evitar”, verbalizó públicamente el viernes. “Aspiramos a ser libres”.

Para conseguirlo, ha pedido “manos libres” a Feijóo, tal y como avanzó El HuffPost. Y de ahí que se esté desmarcando claramente de la línea de Génova en materia migratoria, rechazando dar la batalla judicial por la regularización masiva aprobada por el Consejo de Ministros. “Podemos lograrlo pero tenemos dos problemas. Uno, la intoxicación de los temas nacionales. Y dos, la sensación de nuestra gente de que está hecho. La campaña se nos puede hacer larga pero, de momento, nos dan los números”, aseguran en su entorno.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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