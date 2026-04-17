Trump desprecia una supuesta oferta de apoyo de la OTAN tras la reapertura de Ormuz: "Ahora llaman preguntando si necesitamos ayuda..."

El enfado de Donald Trump con la OTAN va a más. El presidente de EEUU ha respondido con un rotundo "no" al supuesto ofrecimiento de ayuda de la alianza atlántica tras la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Pero no es "no" cualquiera.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", espeta entre mayúsculas y con visible indignación Trump.

El mandatario estadounidense remata su mensaje en Truth Social con un rotundo "fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel", expresión que viene utilizando para refutar la aparente potencia del bloque atlántico.

A falta de que la OTAN de su propia versión, se trata de la enésima muestra de desprecio de Donald Trump a un organismo del que ya ha amenazado con "salirse". Durante semanas, el magnate republicano ha venido reclamando el apoyo a su ofensiva contra Irán, sin respuesta afirmativa de ninguno de los 31 miembros restantes.

Entre acusaciones de "cobardes", sentimientos de "decepción" y la promesa-amenaza de que "EEUU nunca olvidará", Trump ha concatenado ataques, ante el silencio y cierta complicidad del secretario general de la OTAN.

Mark Rutte ha preferido no entrar en las descalificaciones de su "viejo amigo" y en un reciente discurso apuntó en dirección a los aliados europeos, a los que afeó haber reaccionado "un poco lentos" a las solicitudes de ayuda hechas por EEUU. Con todo, el político neerlandés intentó suavizar las tensiones internas, argumentando que tras un periodo de sorpresa inicial, "la práctica totalidad" de la OTAN colaboró con el ejército estadounidense.

Aunque Rutte no quiso mencionar países, Trump sí lo ha venido haciendo. Con especial fijación en España por el doble veto del Gobierno a los operativos militares estadounidenses en suelo o espacio aéreo español, sus iras también se han dirigido contra Reino Unido, Francia o Italia.