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Trump desprecia una supuesta oferta de apoyo de la OTAN tras la reapertura de Ormuz: "Ahora llaman preguntando si necesitamos ayuda..."
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Trump desprecia una supuesta oferta de apoyo de la OTAN tras la reapertura de Ormuz: "Ahora llaman preguntando si necesitamos ayuda..."

El presidente de EEUU lleva semanas maldiciendo y amenazando al resto de la alianza atlántica por no colaborar durante la ofensiva contra Irán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Donald Trump, durante la última cumbre de la OTAN
Donald Trump, durante la última cumbre de la OTANJakub Porzycki vía getty images

El enfado de Donald Trump con la OTAN va a más. El presidente de EEUU ha respondido con un rotundo "no" al supuesto ofrecimiento de ayuda de la alianza atlántica tras la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Pero no es "no" cualquiera.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", espeta entre mayúsculas y con visible indignación Trump. 

El mandatario estadounidense remata su mensaje en Truth Social con un rotundo "fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel", expresión que viene utilizando para refutar la aparente potencia del bloque atlántico.

A falta de que la OTAN de su propia versión, se trata de la enésima muestra de desprecio de Donald Trump a un organismo del que ya ha amenazado con "salirse". Durante semanas, el magnate republicano ha venido reclamando el apoyo a su ofensiva contra Irán, sin respuesta afirmativa de ninguno de los 31 miembros restantes.

Entre acusaciones de "cobardes", sentimientos de "decepción" y la promesa-amenaza de que "EEUU nunca olvidará", Trump ha concatenado ataques, ante el silencio y cierta complicidad del secretario general de la OTAN.

Mark Rutte ha preferido no entrar en las descalificaciones de su "viejo amigo" y en un reciente discurso apuntó en dirección a los aliados europeos, a los que afeó haber reaccionado "un poco lentos" a las solicitudes de ayuda hechas por EEUU. Con todo, el político neerlandés intentó suavizar las tensiones internas, argumentando que tras un periodo de sorpresa inicial, "la práctica totalidad" de la OTAN colaboró con el ejército estadounidense.

Aunque Rutte no quiso mencionar países, Trump sí lo ha venido haciendo. Con especial fijación en España por el doble veto del Gobierno a los operativos militares estadounidenses en suelo o espacio aéreo español, sus iras también se han dirigido contra Reino Unido, Francia o Italia.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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