Lo advierte la Aemet: "Temperaturas más propias de principios de verano" en estas zonas durante el fin de semana

La primavera ha entrado con fuerza. Quizás, con demasiada fuerza. Después de un invierno especialmente lluvioso, muchos esperaban cielos despejados y temperaturas agradables. Aunque las precipitaciones tienen cada vez menos presencia, los termómetros están experimentando cambios muy intensos.

Hasta hace unos días, el descenso térmico era protagonista en gran parte del país, con temperaturas por debajo de lo normal para la época del año. Sin embargo, desde ayer y al menos hasta comienzos de la semana que viene, el calor se ha apoderado de casi todas las comunidades autónomas.

Así lo advierte la Aemet, que habla de "temperaturas notablemente más altas de lo normal para esta época del año". En varias provincias se van a superar los 30ºC este fin de semana, y es posible que a partir del lunes se lleguen incluso a los 35ºC en algunas comunidades autónomas.

Durante la jornada de este viernes se alcanzarán los 28ºC en las provincias de Cádiz, Córdoba y Jaén. Además, los termómetros podrían rozar los 30ºC en Zaragoza y Badajoz. En gran parte de la península las máximas estarán por encima de los 25ºC. Sólo en el norte peninsular hará menos calor.

El fin de semana será especialmente cálido. Se esperan 30ºC el sábado en zonas de Aragón, Extremadura y Andalucía. El domingo las máximas llegarían a los 32ºC en la provincia de Badajoz, y prácticamente no habrá zonas que bajen de los 25ºC de máxima.

A esto hay que sumar un episodio de calima en Canarias. El polvo en suspensión llegó en la jornada de ayer y se extenderá al menos hasta el domingo, reduciendo la visibilidad y ensuciando coches y fachadas.

En cuanto a las lluvias, aunque se esperan mayoritariamente cielos despejados, en el norte peninsular habrá nubes de evolución que pueden provocar chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta.

La semana que viene continuará el calor

La Aemet también ha publicado los primeros avances para la semana que viene, y parece que el calor seguirá siendo protagonista, pudiendo incluso aumentar durante el lunes y el martes.

"La semana del 20 al 26 de abril será muy cálida para la época del año en la mayor parte del país", avisa la Aemet. Y no es para menos, las primeras predicciones señalan máximas de hasta 35ºC en el sur peninsular.

Esto encaja con los pronósticos estacionales de la Aemet, que predicen una primavera más cálida de lo habitual en todo el país.