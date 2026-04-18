El escritor Bruno Maçães ve lo que ha dicho Ayuso de Brasil y deja una réplica de las que duelen

El escritor portugués Bruno Maçães ha dado una de las réplicas de las que duelen a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo este viernes contra Brasil.

La dirigente madrileña ha aprovechado la Medalla de Oro de la región que preside que da este sábado a María Corina Machado y la Medalla Internacional a Edmundo González, que no podrá acudir por una hospitalización, para dejar clara su opinión.

El acto, previsto en la Puerta del Sol, busca reunir en el "kilómetro cero de la libertad" a los venezolanos residentes en la capital española, tras "años de tristeza y desesperación" en Venezuela.

Pero el lío no ha surgido con lo que ha dicho sobre Venezuela, sino sobre lo que ha dicho de Brasil horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezara la IV reunión en defensa de la democracia en Barcelona.

Antes del encuentro que reúne este sábado a líderes progresistas de distintos puntos del planeta, como la presidenta de México, Claudia Sheibaum, o el ex presidente de Chile, Gabriel Boric, Ayuso ha hecho unas declaraciones muy polémicas.

Primero habló del reconocimiento a Machado y Edmundo González, asegurando que este sábado iba a ser "un día histórico" y "para Madrid va a ser un día precioso". "La Puerta del Sol se va a convertir en el kilómetro cero de la libertad, del mundo libre y es lógico que la situación sea la que es cuando el gobierno de Sánchez ha abandonado a los presos políticos, la libertad en Venezuela y a un éxodo de más de 8 millones de personas que ayer la izquierda en la Asamblea decía que eran fans de María Corina", añadió.

Pero fue todavía más llamativo lo que dijo de los líderes que han asistido este sábado a la cumbre en Barcelona. "También hay dos fotos mañana, la de esa reunión del mundo libre, y una reunión de narcoestados en torno a al presidente Sánchez que quiere erigirse como el líder pues de una confederación de algunos países que no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales, todo lo contrario", señaló.

"Creo que por un lado está la foto de la libertad y la otra en la reunión de muchos de ellos narcoestados", reiteró Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación, formando un gran debate en cuestión de minutos.

"Debería tomarse un descanso"

Al ver las palabras de Ayuso, el escritor Bruno Maçães ha respondido sin cortarse lo más mínimo con la presidenta madrileña. "¿Qué le pasa a esta mujer? Ahora llama a Brasil un narcoestado. Brasil y una docena de otros países, pero para un portugués el insulto a Brasil es intolerable", ha cuestionado.

"Debería tomarse un descanso de la política", ha sentenciado, en un mensaje que suma más de 21.000 visualizaciones en cuestión de 12 horas en la red social que lidera Elon Musk.

No ha sido la única reacción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió disculpas en nombre de la sociedad española por los "insultos" que profirió Ayuso este mismo viernes.

"Lo hacen siempre con su estilo, a codazos, insultando, faltando al respeto, ya no solamente a personas que hemos sido democráticamente elegidas, sino incluso a países enteros, a naciones enteras. Yo no les voy a dar el gusto de entrar en esa provocación", aseguró el líder del Ejecutivo central.