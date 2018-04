Una madre de Badajoz fabrica el álbum de cromos de la Liga femenina para sus hijas

María Vázquez, una madre de Badajoz, tiene un propósito: completar el álbum de cromos de todos los equipos de la Liga Femenina de Fútbol para que sus hijas, seguidoras del deporte, puedan tenerlo.

Para ello, Vázquez ha pedido ayuda a algunos equipos de la Liga Femenina. El pasado 13 de abril la madre publicó un mensaje en Twitter.

"Tengo más de 250 cromos, hechos con mucha ayuda de fotógrafos y clubes, con mucho trabajo y horas echadas, para poder dar a mis hijas un álbum de cromos de sus ídolos, que yo mismo imprimo y plastifico. Les encanta. Se identifican. Y yo me siento orgullosa de poder ofrecérselo".

Y pide ayuda para poder completarlo:

¿Qué necesita María Vázquez? Pues dos fotos, una de la jugadora en el campo y otra de su foto oficial con la plantilla, que suele hacerse a principio de año, con la nueva temporada.

Empezó haciendo el álbum por el Sevilla y por el Barcelona, los conjuntos favoritos de sus hijas, después ha ido completándolo poco a poco.

