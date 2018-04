Paloma González resucita la polémica sobre la marcha de Natalia Ferviú de 'Cámbiame'

Paloma González, una de las estilistas de la última etapa de Cámbiame, ha vuelto a resucitar la polémica sobre la marcha de Natalia Ferviú del programa de Telecinco. En una entrevista con Socialité, el magacine del corazón que presenta María Patiño, González ha hablado este sábado sobre los motivos reales (según ella) por los que la estilista abandonó su puesto.

González fue una de las últimas incorporaciones en el equipo de estilistas y en su segundo día de trabajo protagonizó un intenso rifirrafe con Ferviú, que terminó dejando el programa al día siguiente.

Según González, Ferviú no se fue por la discusión que tuvieron sino porque se quería ir desde hacía tiempo. "Ella me dijo que no estaba a gusto ya, que llevaba mucho tiempo y estaba quemada", ha afirmado a Patiño.

Asegura que Ferviú la usó como excusa

La estilista ha aprovechado la entrevista para cargar contra su excompañera. "La forma en la que saltó me pareció injusta porque fue una manera de salir [del programa] a costa de la novata", se ha quejado González.

"Y a mí me fastidió porque toda la gente que adoraba a Natalia, que además llevaba tres años mientras que yo llevaba un día, me cogió mucha manía. Porque parecía que la había echado yo y yo no tengo tanto poder", ha explicado la estilista que afirma que sintió que Ferviú le estaba haciendo la cama.

La influencer también ha señalado que no había dicho nada hasta ahora por respeto al programa, pero que ya se había cansado. "Ni los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos", ha afirmado.

Una hora después de la emisión del programa de Patiño, Ferviú ha escrito un mensaje en su cuenta personal de Twitter: "La tontuna y la ambición es mala combinación".

La tontuna y la ambición es mala combinación 💩 — Natalia Ferviú (@nataliaferviu) 28 de abril de 2018

Puedes ver la entrevista de Socialité pinchando aquí.