Por qué cada vez más cebollino, cilantro y perejil de los supermercados europeos viene de Marruecos

Marruecos es de sobra conocido por sus especias. Sin embargo, no es el único tipo de condimento culinario por el que se le conoce, pues el país también destaca por sus hierbas aromáticas, las cuales en los últimos años han experimentado un crecimiento de exportaciones, especialmente en los mercados europeos. Así lo cuenta el proveedor de productos frescos marroquíes Mostapha Mohattan, quien ha podido conversar con el diario especializado 'hortidaily'.

"Estamos observando una mejora en la oferta marroquí recientemente, sobre todo en términos de calidad. Los productores se han beneficiado de condiciones más favorables y de lluvias más abundantes que en años anteriores y esto se refleja en varios productos", señala sobre las condiciones de producción en el país Mohattan.

"También vemos que cada vez más productores marroquíes se comprometen a cumplir con los estándares europeos de trazabilidad, calidad y certificación, lo que representa una tendencia positiva para todo el sector", agrega el mismo, quien cree que este tipo de industria se encuentra en "auge" en Marruecos, con cada vez un mayor número de productores.

De hecho, según defiende este proveedor marroquí, la demanda de sus productos ha aumentado considerablemente con el paso del tiempo y muchos importadores europeos le han solicitado el suministro de sus hierbas aromáticas, con el objetivo de diversificar el mercado y evitar posibles interrupciones logísticas.

"Estamos observando un claro aumento en la demanda. Varios compradores europeos se han puesto en contacto con nosotros para asegurar su suministro de hierbas aromáticas en Marruecos. Los distribuidores se han dado cuenta de que es fundamental diversificar las fuentes para hacer frente a las inclemencias del tiempo y a las interrupciones logísticas. Por lo tanto, Marruecos se considera ahora una fuente fiable cuando surgen dificultades en otras zonas de producción", destaca el mismo.

Algunos de los productos que más se han beneficiado de este aumento de demanda han sido el cebollino, el cilantro y el perejil. aunque también otros como la albahaca o la menta. "El cebollino marroquí está registrando ventas particularmente sólidas esta temporada y está atrayendo un interés creciente por parte de los compradores europeos. La calidad del cebollino marroquí ha mejorado significativamente", comenta al diario especializado.

Respecto a los mercados que más adquieren este tipo de hierbas marroquíes se encuentran Francia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido o Bélgica. Además, cuentan con presencia en varios países europeos para facilitar dicho suministro. "Gracias a nuestra presencia en Marruecos, España y Francia, podemos garantizar un suministro continuo de plantas cultivadas en estos tres países a nuestros clientes durante un año", sentencia el marroquí.