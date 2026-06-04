Miki Nadal desvela que nunca ha ido a 'El Hormiguero' "por cuestiones"
Tampoco ha salido nunca en 'Torrente'.
Aunque pueda parecer mentira, Miki Nadal nunca ha estado en El Hormiguero. Tras varios años en Atresmedia, el veterano presentador y colaborador de Zapeando nunca ha sido entrevistado por Pablo Motos en el programa nocturno de Antena 3.
Ahora, desde los micrófonos de A las bravas, en la SER, Miki Nadal ha contado, por ejemplo, que nunca ha estado ni en El Desafío ni en El Hormiguero, dos programas de Siete y acción, la productora de Pablo Motos.
"No, yo hay sitios en los que no he estado nunca que es increíble. No he estado nunca ni en El Hormiguero, en 20 años, por cuestiones. Y ni he estado tampoco en una película de Torrente", ha señalado. Es curioso porque Santiago Segura lleva ya seis películas de las aventuras de José Luis Torrente.
Raúl Pérez, imitador y presentador de este espacio radiofónico en la SER, ha confesado que él tampoco ha salido nunca en una película de Torrente. "Yo descarto salir y en El Hormiguero creo que también lo descarto", ha comentado Pérez.
Pero quizá la temporada que viene sea la primera en la que Miki Nadal aparezca por fin en el espacio nocturno de Pablo Motos porque tendrá que promocionar un concurso que ha grabado recientemente en Brasil.
"Va para Antena 3 y creo que voy a tener que ir para allá. Más que nada por obligación empresarial", ha dicho antes de que Pérez le dijese que no hablase con pesar porque ir a El Hormiguero da una buena exposición.
En cuanto a Torrente, Miki Nadal ha explicado que conoce a Santiago Segura desde hace 25 años pero que nunca lo ha llamado: "Tampoco es que me ilusione pero me parece curioso digo coño si ha salido media España aquí".
Algo que, como ha confesado, tampoco sabe si habla muy bien o muy mal de él como actor.