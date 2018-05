La aplaudida respuesta de Amaia a Isabel San Sebastián en TVE

Amaia Romero y Alfred García están en Lisboa para representar este sábado a España en el Festival de Eurovisión.

La gala será retransmitida por TVE, que estos días ha ido promocionando a los cantantes en sus distintos programas. Entre ellos en Amigas y Conocidas, dirigido por Inés Ballester.

Allí fueron entrevistados y respondieron a las preguntas de las colaboradoras, entre ellas la periodista Isabel San Sebastián, que quiso incidir en la polémica surgida tras el regalo que Alfred hizo a Amaia por Sant Jordi: el libro España de Mierda, de Albert Pla.

San Sebastián quiso saber si los dos cantantes se sentían "orgullosos de representar a España en Eurovisión".

"Sí, sentimos una responsabilidad bastante grande porque es al final representar a un país[...] Nos suelen preguntar también si nos sentimos presionados, pero presión tampoco es la palabra. Es más responsabilidad... y a ver si os gusta", contestó Amaia.

"¿Y orgullo?", insistió San Sebastián. "¿Orgullo? Pues también... Sí, porque queremos a nuestro país a nuestra manera, porque no existe sólo una manera de querer a un país. Y sí, si no no estaríamos aquí", prosiguió la navarra.

Numerosos tuiteros han aplaudido la respuesta de la cantante, muy similar a la que dio a los periodistas en el aeropuerto poco antes de viajar a Lisboa.