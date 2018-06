Trump asegura que firmará "pronto" una medida para evitar la separación de familias en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que firmará un decreto para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México, en medio de la creciente oposición a su política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal.

El gobierno de Trump es objeto de fuertes críticas, tanto a nivel nacional como internacional, por la separación desde principios de mayo de más de 2.300 menores de sus padres inmigrantes, la mayoría de ellos huyendo de la violencia que asola Centroamérica.

"Queremos mantener a las familias juntas", ha dicho Trump en la Casa Blanca. "Firmaremos una orden ejecutiva en breve", ha agregado sin más detalles, y ha señalado que esperaba que esto fuera en simultáneo con legislación aprobada por el Congreso.

