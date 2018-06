Estupefacción por el acoso que ha sufrido María Gómez, reportera de Mediaset

La reportera de Mediaset, María Gómez, ha sido acosada en uno de sus reportajes para su cadena desde el Mundial de Rusia, desde los que informa cómo se vive en las calles el evento.

"Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", ha escrito.

En las imágenes se puede ver cómo un hombre se cuela el plano y ataca por detrás a la reportera, dándole un beso en la mejilla. Una situación totalmente lamentable.

