Broncano le pregunta al rey del trap cuánto dinero tiene y su respuesta le deja estupefacto

"Más del que me gustaría". El presentador de La Resistencia —de #0— David Broncano ha tenido a un invitado de lujo en su último programa de la temporada: el rey del trap Yung Beef.

Durante la entrevista, Broncano ha sido fiel a su costumbre de preguntar al invitado cuánto dinero tiene, cuestión que ha provocado una de las respuestas más surrealistas y, se se analiza bien, cargada de contenido, que se recuerda en el ya de por sí transgresor programa de Movistar.

"La salud es lo más importante" (Yung Beef, 2018) pic.twitter.com/kjyj8lDcYd — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 5 de julio de 2018

"¿Cuánto dinero tienes? ¿Lo quieres contar?", ha planteado Broncano.

"Yo he visto que haces esa pregunta, pero no termino de entenderle el sentido. A mí me hace gracia, sabes lo que te digo, pero es muy relativo. Es lo más relativo en el mundo el dinero, loco", ha comenzado su exposición el cantante.

Broncano no terminaba de estar de acuerdo con lo que su invitado le respondía y, con una media sonrisa, le ha replicado: "Relativo a nivel ideológico, pero a nivel cifra, lo que tienes es lo que tienes...".

La respuesta de Yung Beef fue tajante: "No, porque invertido, en bolsa, en la calle, cuántos kilos de coca tengo, eso cambia cada día, loco... Tendría que mirar, hermano".

La sonrisa de Broncano cada vez se tensaba más.

"Llamo a un par de colegas, oye...", dijo entonces el cantante, ante la insistencia de Broncano.

"¿Pero tienes una aproximación?", repreguntó entonces. Con esta cuestión llegó la sorpresa: "Más del que me gustaría", afirmó el cantante, ante el asombro de todos.

"¿Más del que te gustaría? ¡Pues eso nunca lo he oído! ¿Y cuánto te gustaría tener?", dijo entonces Broncano, entre la ovación cerrada del público.

La reflexión que planteó entonces Yung Beef da muchísimo que pensar: "Para mí el dinero al final es un problema. Es el culpable de todos nuestros problemas".

"Pues donadlo", le propuso Broncano.

"Ya lo hacemos. Pillamos 200 euros de marihuana cada día. No nos han dado una educación de saber mantener el dinero. Sabemos crearlo pero no mantenerlo. Dejé mi vida académica en cuarto de la ESO", sentenció el cantante.

