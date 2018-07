Lo que Arnold Schwarzenegger nunca dijo de Franco y el Valle de los Caídos

La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha sacado a la luz algunos rumores que rodean a este espacio que muchos consideran "de reconciliación".

Uno de los bulos más extendidos es que el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, es seguidor de la figura del dictador español.

"fue un gran héroe que salvó a los españoles del comunismo", esas palabras han puesto algunos medios en boca del bueno de Arnie, algo que Maldito Bulo ha desmentido.

Desde la cuenta aseguran que han hablado con el Jefe de Gabinete de Schwarzenegger y les ha confirmado que son "fake news".

Además, han demostrado que no consta que haya ningún link o referencia al medio que en el que haya dicho eso por ninguna parte de Internet.

No.



Schwarzenegger no ha dicho que Franco: "fue un gran héroe que salvó a los españoles del comunismo"



-El Jefe de gabinete de Schwarzenegger nos confirma que que es "fake news"



-No hay ninguna prueba de la supuesta entrevista: ni links, ni referencia a medio...nada. pic.twitter.com/s4SD0YrwUE