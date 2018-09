Aplauso unánime para Sandra Sabatés por su último alegato en 'El Intermedio'

Sandra Sabatés se ha ganado un aplauso unánime este jueves enEl Intermedio por su alegato sobre la gestación subrogada.

La presentadora del espacio de laSexta junto a El Gran Wyoming ha cargado contra esa práctica y contra la proposición de Ciudadanos para legalizarla en España. Sabatés ha argumentado que se trata de una "mercantilización" de la mujer y que hace vulnerables a las más pobres.

Sus palabras han sido ampliamente elogiadas en redes sociales:

#ElIntermedio Sandra Sabatés y los vientres de alquiler. Se puede decir más alto, pero no más claro. Bravo.

#ElIntermedio Bravo por Sandra Sabatés no se puede decir mejor #noalosvientresdealquiler , no a la #GestaciónSubrogada

Perfecto análisis sobre la #GestaciónSubrogada , gracias a #elintermedio y a @sandrasabates11 . Es tan sencillo. No se comercia con seres humanos.

El comentario de Sabatés, en cualquier caso, no ha estado exento de polémica y también en redes ha habido quien ha criticado a la periodista por sus palabras "partidistas" o "sectarias":

#ElIntermedio os podéis ir a la mierda con vuestro canto de la mesa adoctrinador sobre la gestación subrogada. Que fácil es decirles a los que tienen el deseo de ser padres y no pueden que se jodan. Y no he terminado...