El reproche de Eva González a Pablo Motos a los cinco minutos de empezar 'El Hormiguero'

Eva González ha acudido este miércoles a El Hormiguerocomo nueva presentadora de La Voz. Ya se conocía que la hasta ahora presentadora de MasterChef sería la encargada de pilotar el nuevo gran proyecto de Antena 3, pero Pablo Motos ha intentado mantener el misterio hasta el final. La entrevista, sin embargo, ha empezado de manera curiosa.

González ha entrado por todo lo alto en el plató, se ha sentado y ha empezado a contarle a Motos cómo se coció su fichaje por La Voz. "No fue una decisión fácil. Me llamaron por teléfono, me dijeron que querían hablar conmigo, que era sobre el formato estrella de Atresmedia... y me asusté y colgué".

Justo en ese momento de climax, Motos ha dado paso a la publicidad, lo que ha generado el espontáneo reproche de González: "¿Yaaaa?".

Han sido varios los que se han sentido identificados con la protesta de la presentadora y así lo han expresado en redes:

Viene de TVE, no entiende eso de los anuncios. #LaVozEH Cuando empiece "La Voz" podrá llevarse al niño, bañarlo, cambiarle el pañal y graduarle en la universidad en cada publicidad. — STVie Wonder (@iPhonoe) 17 de octubre de 2018

ya empiezan los anuncios, no les vergüenza poner tanta publicidad? hasta los invitados se quejan por los anuncios #LaVozEH — tusofertas (@yoyogano) 17 de octubre de 2018

Fan de @evagonzalezf por decirle a Pablo Motos cuando ha querido dar paso a la publicidad por 2a vez en menos de 5 minutos: ¿YAAAA?#hastaloshuevosdeantena3ysupubli#LaVozEH — T-Day (@AlvaroTday) 17 de octubre de 2018

Eva González ha representado a todo España diciendo YAAAA? cuando Pablo Motos nos metía publicidad a los 3 minutos de programa. #LaVozEH — STVie Wonder (@iPhonoe) 17 de octubre de 2018